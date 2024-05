Giancarlo Chunga, cantante de la agrupación “La Única Tropical”, a través de un comunicado desmintió la versión del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, quien deslizó la hipótesis que el asalto sufrido junto a su compañero Carlos Burgos Guerrero, el pasado domingo, en la carretera de Tambogrande, sería un autosecuestro.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Asaltan tragamonedas en Piura: ladrones armados con cuchillos amedrentan a trabajadores

“Me solidarizo con mi compañero y amigo Carlos Burgos Guerrero, pues fue junto a él quien desafortunadamente fuimos víctimas de la delincuencia que viene azotando nuestro país (...). He tratado de no usar las redes sociales después de todo lo que pasó, pero me ha sido imposible no enterarme de todas las versiones falsas que se vienen difundiendo sobre nuestra desaparición, les pido por favor que no crean aquellas noticias”, se lee en el comunicado.

Como es público, el general Manuel Farías señaló que no se descarta que se trate de un autosecuestro planeado por ambos artistas. Esto se originó porque inicialmente las víctimas no asistieron a presentar la denuncia argumentando temor a una futura venganza de los delincuentes.

Sin embargo, luego de las declaraciones de los agentes policiales involucrados en el tema, los jóvenes se habrían acercado a confirmar que fueron secuestrados y golpeados por hasta 8 malhechores.