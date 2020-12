Hace más de dos meses Daniel Marcelo Jacinto fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el caso Baños Químicos. El juez Julio Neyra Barrantes había ordenado su ubicación inmediata y su traslado al penal de varones de Trujillo. Sin embargo, el electo alcalde, en el papel, nunca fue un prófugo, ya que su orden de captura nunca fue notificada.

La información fue expuesta a través de la resolución 41 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad .

¿PRIVILEGIO?

“Subsanar la omisión incurrida por el Juzgado de instancia, consistente en adjuntar los oficios que contienen las órdenes de ubicación y captura dispuesta en contra de los procesados Daniel Marcelo Jacinto y Liz Mirella Miranda Medina con motivo de la sentencia condenatoria efectiva dispuesta en su contra”, se lee en la parte resolutiva.

Esta observación fue realizada el último 14 de diciembre . Para los regidores Hernán Aquino, Sergio Vílchez y Andree Gallo, esto no fue casualidad.

“Cómo es posible que a otras personas que no tienen el poder los sentencian y no valoran bien sus expedientes; y la otra persona que tiene poder simplemente pasan por agua tibia su acción jurisdiccional, al punto que todos los medios de comunicación hablaban de prófugo, pero cómo puede estar prófugo alguien que no tiene requisitoria”, señaló Aquino.

Para el abogado y exfiscal Alfredo Galindo deben de determinarse las responsabilidades en esta grave omisión.

“Nos hemos enterado de que no había orden de captura para Daniel Marcelo, de quién es la responsabilidad, de la secretaria, eso lo tiene que determinar la Odecma”, dijo.

Hay que precisar que Daniel Marcelo fue sentenciado en el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El regidor Andree Gallo refiere que se ha hecho todo lo posible para que la Primera Sala Penal de Apelaciones revise la sentencia de Daniel Marcelo y se consiga que el alcalde afronte este proceso en libertad y así retorne al sillón de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“El 16 de noviembre del 2020, en pequeños intervalos de tiempo, el expediente fue elevado y a la vez anulado hasta en ocho oportunidades”, también se lee en la misma resolución 41.

“Por qué el interés para que esta Sala vea el caso, eso no es casual”, añadió el exapepista Gallo Lezama.

En ese sentido, el pedido de los regidores es que los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones se inhiban de ver el caso Baños Químicos.