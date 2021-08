No creen en promesas. Los alcaldes de la región La Libertad se reunirán este miércoles para solicitar la presencia en este departamento del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y exigirle, entre otras cosas, presupuesto para afrontar una posible tercera ola Covid-19, así como la reactivación económica de la región a través de obras.

La cita de burgomaestres liberteños se dará pese a que el mandatario aseguró, durante la juramentación simbólica que tuvo el 29 de julio en la Pampa de la Quinua de Ayacucho, que se reunirá con los alcaldes del país a partir de la segunda semana de agosto. Sin embargo, este ofrecimiento no es suficiente para las autoridades locales, que piden se les asigne una fecha específica para ese cónclave ya que, según dicen, en su momento el expresidente Francisco Sagasti no concretó ninguna de las citas que había pactado.

Iniciativa

José Ruiz, burgomaestre de Trujillo, aseveró que ya conversó con algunos alcaldes, que le confirmaron su presencia en la cita de este miércoles a las 9 de la mañana. La idea, agregó, es que las 83 autoridades distritales y provinciales de la región informen las necesidades de sus jurisdicciones.

“Estoy convocando a los 83 alcaldes de la región de La Libertad y vamos a tener una reunión el día miércoles, para ponernos de acuerdo y pedir la presencia del presidente en nuestra región; segundo, solicitar presupuesto para salud, porque debemos estar preparados, nosotros no hemos recibido presupuesto desde que se fue el presidente (Martín) Vizcarra. Entonces, urgente, necesitamos reunirnos y vamos a debatir otros puntos como es la implementación de los hospitales y centros de salud”, indicó.

Detalló que quieren aprovechar que la letalidad del coronavirus disminuyó en las últimas semanas para preparar un plan de acción de cara a un posible rebrote. “No esperemos que pasen los meses y falte oxígeno e implementación en los hospitales, por eso es importante trabajar en esta época donde no hay muchos contagios ni demanda de oxígeno”, acotó.

Asimismo, Ruiz indicó que en la agenda de obras pendientes que deberá priorizar el gobierno de Pedro Castillo para Trujillo están la construcción de un nevo relleno sanitario, la erosión costera, la culminación de la Autopista del Sol y el cambio de redes de alcantarillado para el Centro Histórico de Trujillo.

Sobre los cuestionamientos al Gabinete Ministerial que designó el mandatario, el alcalde dijo que el presidente Castillo “debería corregir, sobre todo porque hay persona que son investigadas”.

Crisis

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Guillermo Benavides Zavaleta, también se pronunció sobre la juramentación de los nuevos ministros y sobre los primeros días de Castillo como presidente. El representante del empresariado liberteño aseguró que “preocupa” el panorama que se ha visto hasta ahora.

“No hemos recibido todavía una propuesta clara de cómo va a ser este plan de gobierno, se han hecho una serie de propuestas, promesas, pero ese no es un plan de gobierno. Entonces, es bien difícil buscar a los mejores profesionales para ejecutar un plan que no existe, creo que las personas convocadas para ser parte de este gabinete tienen una serie de temas que podrían ser las causales para no obtener el voto de confianza, lo cual sería un tropiezo prematuro de este nuevo gobierno”, señaló.

También opinó sobre la designación del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. Sobre él dijo que le llamó la atención que haya asegurado que el país se encuentra en un “momento histórico”, por la toma de mando de Pedro Castillo.

“Acá no estamos hablando de momentos históricos, estamos hablando de una condición de emergencia en el tema económico. Nosotros vemos que hay una preocupación de todos los ciudadanos, empresarios, profesionales dependientes, independientes y amas de casa por el encarecimiento de los productos y eso no es un momento histórico, es una condición de emergencia. Creo que tienen que dar medidas con bastante sentido común, muy técnicas y no vemos a un gabinete que cumpla los requisitos para llevar a cabo una propuesta de ese tipo”, manifestó.

Por último, confió en que si el Congreso no aprueba al Gabinete, Pedro Castillo podrá “armar uno mejor”.