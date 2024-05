Harvey Colchado, jefe suspendido de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, reveló que existen audios que demostrarían ofrecimientos ilícitos realizados por el abogado Mateo Castañeda, defensor de la presidenta Dina Boluarte en el caso ‘Rolex’, tanto al coronel PNP Walter Lozano Pajuelo como a su persona.

De acuerdo a las declaraciones de Colchado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, los ofrecimientos tenían el propósito de frenar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Según la Fiscalía, entre febrero y marzo de este año, Castañeda Segovia habría ofrecido incentivos ilegales a los mencionados coroneles, quienes formaban parte del desmantelado equipo especial de la Policía que asistía al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Reunión con el coronel Walter Lozano

Colchado narró que el 8 de febrero, Castañeda se reunió con Walter Lozano. Aunque Colchado no pudo detallar este encuentro debido a que forma parte de un “procedimiento especial”, mencionó otra reunión pública en la que Castañeda solicitó que el caso de Nicanor Boluarte fuera transferido del Eficcop a una Fiscalía Anticorrupción, asegurando tener influencias en esa instancia.

“Él le hace dos requerimientos: El primero, que esa investigación abierta contra el hermano (presidencial) pase a la Fiscalía contra la Corrupción porque él tiene sus contactos allá. Ojo, o sea, de que el Eficcop no iba a poder, pero sí en esa fiscalía. Y segundo, que me diga a mí que me va a cuidar y que no me preocupe”, declaró.

Reunión con Harvey Colchado

Tras la negativa de los requerimientos, Castañeda intentó reunirse con Colchado a través del exministro del Interior, Carlos Morán. Colchado informó de este intento a la Fiscalía el 12 de marzo, con el objetivo de encontrarse con el abogado bajo el rol de “agente encubierto”.

Además, el extitular del Interior confirmó estos encuentros, que tuvieron lugar entre el 14 de marzo y el 30 de abril, y incluso dijo ser testigo de los supuestos ofrecimientos ilícitos.

“Ya con el conocimiento de lo que (Mateo Castañeda) quiso hacer con el coronel Lozano. En esas reuniones, en conclusión, me pide lo mismo: que se archive el caso de su hermano (Nicanor Boluarte) y que le informe sobre información de la presidenta. Y así no me pasarán al retiro y me van a ascender a general”, narró Colchado.

“Se va a acreditar de que la reunión la convocó el señor Mateo Castañeda… y el actuó como mensajero de la presidenta Dina Boluarte”, agregó el coronel PNP.

Audios fueron entregados al Ministerio Público

Harvey Colchado aseguró que estas conversaciones fueron grabadas y presentadas al Ministerio Público.

“Sí, existen grabaciones y, en su momento, se van a hacer entrega a través de la Fiscalía. Y eso es una prueba de que no hay fuga de información de parte de la Policía y la Fiscalía, porque a quién no le gustaría acreditar en estos momentos el grado de injerencia que ha tenido el abogado para presionar a los policías Colchado y Lozano, para ayudar a la presidenta”, señaló.





