Tras un trabajo de inteligencia, agentes del Grupo Terna de la Policía lograron atrapar en Trujillo a alias “La Barbie”, quien portaba una pistola y decenas de stickers utilizados por las organizaciones criminales para marcar a sus víctimas.

Así cayó

La captura de Nicole María Rosales Marino (20) ocurrió al mediodía del último miércoles en el límite de las urbanizaciones Las Capullanas con El Alambre. Según la Policía, ya le seguían los pasos, pues habían sido alertados de su accionar ilícito.

La captura, que quedó registrada en video, se dio cuando “La Barbie” caminaba en actitud sospechosa. Ella llevaba en la cintura una pistola abastecida con su cacerina. Además, en sus partes íntimas, guardaba una bolsa en donde tenía 62 stickers extorsivos.

Los detectives detallaron que las calcomanías incautadas tenían imágenes de una cruz y Jesucristo. Por ello, no se descarta que puedan estar vinculados a las organizaciones criminales “Los Pulpos” o “Los Plataneros”. Estos últimos tendrían su base de operaciones en la urbanización El Alambre.

Al preguntársele quién le entregó el arma, Nicole no quiso colaborar y solo atinó a repetir: “no lo sé, no lo sé, me la han dado”.

Durante la intervención también se le incautó un celular, que podría ser clave para conocer quiénes podrían haber entregado estos objetos prohibidos a la joven.

Diligencias

Policías del Grupo Terna llevaron a la detenida a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Ahí será puesta a disposición del Ministerio Público, que la investigaría por los presuntos delitos contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, y contra el patrimonio, por la causal de extorsión.