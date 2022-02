“La Gerencia Regional de Salud ha hecho reuniones para que el retorno a clases sea seguro”, informó en la víspera el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel.

Y, bueno, a decir del presidente de la Asociación de Directores de Instituciones Educativas de la región La Libertad, Juan Yáñez Díaz, el tema se quedó precisamente en eso: “reuniones”, pues a solo un mes del retorno de los alumnos a clases presenciales, reveló que el 50% de colegios públicos no están aptos para recibir a los estudiantes.

Yáñez, quien también es director del colegio Antonio Torres Araujo, sostiene que la infraestructura de estos centros educativos, tal como están actualmente, representan un riesgo ante el Covid-19, tanto para los alumnos como para los docentes.





SIN PERSONAL

Otro punto que ha señalado el dirigente como algo negativo, es que este año, a pesar que ya se aseguraba que el 28 de marzo se inician las clases presenciales, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación, no ha implementado el proceso de contratación del personal de servicios.

“Desde el 2020 no se contrata personal administrativo ni de servicios en las instituciones educativas. No pedimos que se creen plazas, sino que son plazas que ya existen y están presupuestadas. No sabemos qué ha pasado, pero el lunes nos informaron que se suspendía el proceso para este tipo de contratos. ¿Cómo quedan los colegios que no tienen personal de servicio, ¿quién va a hacer la limpieza?”, se preguntó el dirigente.





CON SU ESCOBA

El difrector Yáñez reveló que durante el 2020 y 2021, él sus colegas directores tuvieron que ir a los colegios con sus escobas y hacer limpieza; pero ahora que ya iniciarán las clases presenciales no se puede continuar así. “Se tiene que contratar a personal de limpieza de una vez”, insisitó.





POCO PRESUPUESTO

De la misma manera cuestionó el poco presupuesto que les ha asignado el Estado para el mantenimiento y mejora de los colegios. “Imagínense a nuestro colegio que tiene más de mil alumnos en los dos niveles nos ha tocado 5 mil soles; pero hay otros directores a los que les han tansferido 3 mil soles, con ese monto es poco lo que se puede hacer para acondicionar de la mejor manera el colegio”, señaló.

Yáñez indicó que la Región ha informado que también invertirá dinero en la mejora de los colegios, pero no s está avanzando en ello.





VACUNA

A este problema se suma el retraso en la aplicación de la segunda dosis en los niños y adolescentes de 12 a 17 años, que son quienes retornarán en marzo a clases.