Responde con todo. El electo alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, arremetió contra el partido político Alianza para el Progreso (APP), los regidores del municipio provincial y el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, porque le enviaron cartas notariales pidiendo se rectifique en sus declaraciones.

El actual burgomaestre de Moche aseguró que todos ellos se habrían unido con la finalidad de frenar las denuncias que hace de presuntos malos manejos en el municipio trujillano. “Todos se han unido porque están sintiendo la pegada”, indicó.





Respuesta

El dirigente apepista Ever cadenillas indicó a Correo que el partido liderado por César Acuña procedió a denunciar a Arturo Fernández por no deslindar responsabilidad en la agresión al dirigente Óscar Acuña el día que convocó a los trujillanos para arrojar basura en ese partido. También por no rectificarse por los cuestionamientos que hizo a esa agrupación política.

Ante esto, el alcalde electo por Somos Perú dijo que no respondió a la carta notarial que le enviaron porque no tenía “sustento”. Además, afirmó que “no se responden sandeces ni extorsiones”.

“APP no tiene buena reputación, pregúntale a algún taxista, señor fiscal que vas a recibir esta querella, pregúntele a un taxista qué es APP (...). O sea, ellos sí tienen la Constitución para protegerse, pero para que se lleven a sus alcaldes delincuentes (prófugos de la justicia), a la basura (acumulada en las calles), en donde están”, indicó.

Fernández también dijo que para verificar que la carta notarial que le enviaron cumpla con la transparencia que se necesita, pedirá que ese partido sustente quién la pagó.

“Esta carta notarial me mandan a mi casa, quién lo habrá pagado, tienen que mostrar la boleta de dónde ha salido eso, porque si es un partido político tienen que decir de qué cuenta bancaria del partido político salió para pagar la carta notarial”, indicó.





Sigue disparando

Fernández también arremetió contra los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo y contra el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, a quienes acusó de proteger el trabajo que realizan las grúas en la ciudad, que ha recibido críticas porque habría dañado a varios vehículos remolcados y porque no se entregarían comprobantes de pago a quienes recogen sus unidades del depósito.

“Una municipalidad que no tiene autoridad moral para exigir a los ciudadanos, pero a pesar de todo eso se llevan sus carros y van como delincuentes, y la policía se presta para la mañosería”, aseveró.





La denuncia