Sicarios asesinaron a balazos a un escolar cuando se dirigía caminando a su institución educativa en la provincia de Trujillo.

Este nuevo hecho de sangre ocurrió a las 6:35 de la mañana de hoy, miércoles, cuando el menor, de iniciales D.S.P.A. (16), estaba a una cuadra y media de su vivienda situada en la calle San Francisco, en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

El estudiante, que cursaba el cuarto año de secundaria, se dirigía con destino al colegio Las Palmeras, en La Esperanza, cuando dos delincuentes que iban en una motocicleta le dispararon y luego huyeron.

“Un vecino llegó y me dijo que lo habían matado a mi hijo. He ido y lo he encontrado tirado, y lo he levantado y lo he llevado al hospital. Él salió caminando, todos los días se va caminando, él estaba en cuarto de secundaria”, indicó María Alcalde, madre de la víctima.

El menor, según la Policía, llegó cadáver al Hospital Jerusalén de La Esperanza. Los médicos de este nosocomio informaron que tenía un orificio de bala en el tórax.

El jefe de la Región Policial de La Libertad, general José Zavala, manifestó que aún no tienen una hipótesis clara sobre lo que pudo haber originado este asesinato.

María Alcalde, en tanto, descartó que su hijo haya estado vinculado con actos delictivos. Lo que sí confirmó fue que hace unos días el menor se habría enfrentado a unos maleantes que intentaron quitarle el celular que ella le prestó.

Este crimen ha despertado el temor dentro de la comunidad educativa, que exige mayor seguridad ante el avance de la criminalidad en la región La Libertad.