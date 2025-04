Nicanor Boluarte Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, realizó al menos siete visitas entre enero y febrero de este año a la oficina del abogado Percy Tenorio Gamonal, ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, dichas visitas comenzaron apenas tres días después de que Boluarte saliera de la clandestinidad.

Sin embargo, Percy Tenorio asegura no conocerlo ni haberlo recibido: “Yo no lo he visto”, afirmó, explicando que su oficina opera como un espacio compartido para abogados independientes. Según Tenorio, no existe un vínculo laboral con quienes utilizan su espacio, y solo presta las instalaciones sin cobrar alquiler.

Además, se reveló que uno de los abogados que frecuenta esta oficina es Marco Palacios Meza, socio del estudio Santiváñez Antúnez Abogados y cercano al exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Palacios redactó y presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, utilizando como dirección legal la misma oficina visitada por Nicanor Boluarte: Av. República de Panamá 3535, oficina 1204. Además, empleó su correo institucional para dicho trámite.

El dominical dio cuenta de durante su gestión como ministro del Interior, Santiváñez tuvo reuniones con Palacios y con el empresario Raúl Jaén Santiváñez, quien posteriormente ganó una licitación estatal por más de cinco millones de soles. Actualmente, Palacios es gerente general del estudio legal que lideraba el exministro.

A pesar de estas conexiones, Percy Tenorio insiste en que no tiene conocimiento ni responsabilidad sobre las actividades o reuniones que se realizan en su oficina. “Todos los abogados que están ahí la usan. No me afecta, lo único que no pueden usar es mi casilla electrónica”, comentó.

El entorno de Nicanor Boluarte ha optado por el silencio respecto a estas visitas. Mientras tanto, la vigilancia policial en su domicilio en San Borja continúa activa. Las razones detrás de sus recurrentes visitas al edificio en San Isidro aún no están claras y alimentan especulaciones sobre posibles nexos entre el hermano de la presidenta y figuras vinculadas al exministro Santiváñez.