Una violenta discusión terminó en tragedia ayer en el caserío de Canraz, distrito de Huaso, provincia de Julcán, en la región La Libertad. Lorenzo Fermín Vicente Ayala (63) fue brutalmente asesinado a pedradas presuntamente por Auner Ismael Vicente Enríquez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, hasta el cierre de esta edición todavía se desconocían las causas de la disputa que desencadenó el crimen, ocurrido alrededor de las 9 de la mañana.

“Lo que ha generado [también] gran malestar entre los pobladores es la demora de las autoridades”, indicaron fuentes periodísticas. Las mismas añadieron que la Fiscalía tardó en llegar al lugar de los hechos para ordenar el levantamiento del cadáver. Los pobladores del caserío aseveraron que Canraz se ha convertido en “un pueblo fantasma”, debido a que las autoridades brillan por su ausencia.