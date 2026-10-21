Tremendo susto fue el que se llevó el conductor de un auto, cuya identidad no fue revelada, cuando perdió el control de su unidad y terminó en medio de unos sembríos de caña de azúcar en la ruta Santa Elena-Puerto Morín, en la provincia de Virú.

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Fueron los serenos de la Municipalidad Provincial de Virú los que llegaron en auxilio del chofer, quien a pesar de lo aparatoso del accidente resultó ileso.

Debido a que el auto sufrió graves daños tuvo que ser remolcado por un camión para sacarlo del lugar.

La Policía Nacional llegó al lugar del siniestro para asumir las pesquisas del caso.