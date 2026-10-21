Golpe. Miembros del Comando Unificado en coordinación con detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo ejecutaron la noche del último martes un operativo en el sector 10 del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, y capturaron a dos miembros de una presunta facción de la organización Criminal “La Jauría”.

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Se trata de Víctor Rodríguez Meléndez (34) y Nelly Llaccilla Cruz (50), quienes son investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de explosivos, extorsión y delitos conexos.

En efecto, al allanar la vivienda en la que se encontraban la Policía Nacional encontró siete cartuchos de dinamita, seis balas, 10 celulares, 19 stickers con el logo “El Patrón Security”, S/ 21,750.00 en efectivo y un vehículo de placa F8O-062.

De acuerdo a la versión policial, los explosivos y balas eran usadas para cometer delitos de extorsión. Atemorizaban a sus ocasionales víctimas para obligarlos a pagar cupos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

“La extorsión en nuestra región no va a continuar. Estamos identificando, rastreando y capturando a cada presunto extorsionador. Con tecnología, inteligencia y operativos constantes, nadie que amedrente a las familias de La Libertad quedará sin ser ubicado. Denuncien: su Policía está en la calle, estamos avanzando, y estos son los resultados reales. No se rindan, no paguen extorsión: nosotros llegamos antes”, manifestó el general PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la Región Policial La Libertad.