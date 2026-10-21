La delincuencia tiene bajo amenaza a la comunidad educativa de dos colegios de la región La Libertad. En Trujillo, un supuesto grupo criminal anunció un ataque armado en un local escolar, mientras que en la provincia de Pacasmayo estudiantes tuvieron que ir a la virtualidad luego de que extorsionadores atentaran contra su plantel.

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Alerta. Las alarmas se encendieron en la institución educativa Sagrado Corazón, situado en la urbanización Los Granados, en Trujillo, luego de que se difundiera un mensaje amenazante a través de la plataforma SieWeb Intranet que utiliza esa institución educativa.

En el correo se advertía sobre un presunto ataque armado que iba a ocurrir el último lunes 19 de octubre. De acuerdo con el mail, iban a atentar contra todos los miembros de la comunidad educativa, por lo que de inmediato se dio aviso a la Policía para que investigue las supuestas amenazas.

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que inescrupulosos hackearon la cuenta de un docente de ese colegio y a través de ella realizaron las intimidaciones.

Agregó que, ante la alerta, funcionarios de la Unidad Educativa Local (UGEL) 4 se reunieron con padres de familia y policías, con la finalidad de iniciar las investigaciones.

El funcionario detalló que en un primer momento se planteó que los alumnos pasen a la virtualidad, para evitar cualquier contingencia. Sin embargo, tras confirmar que no había peligro, se descartó esa medida.

“En el caso del Sagrado Corazón, los padres piden que la Policía dé con quienes hacen la amenaza y den mayor control en la zona. Los padres de familia han decidido que sus hijos sigan asistiendo a clases presenciales. En este momento tenemos la tranquilidad del caso, pero no deja de preocuparnos el mecanismo y la forma como se viene desarrollando este tipo de amenazas”, aseguró.

Rodríguez Román también solicitó que la Policía continúe vigilante, para evitar que estas amenazas vuelvan a ocurrir.

ATAQUES

En el colegio Eduvigis Noriega de Lafora las clases presenciales están suspendidas hasta nuevo aviso debido a que extorsionadores atacaron en tres oportunidades el plantel. Los delincuentes exigen el pago de una fuerte suma de dinero a la empresa a cargo de realizar trabajos en ese local escolar.

“Se organizó el retorno a la presencialidad de nuestros estudiantes; sin embargo, ante el tercer atentado criminal (disparos y mecha de explosivo dejado en el portón posterior) que tuvo lugar el sábado 17 de octubre en horas de la noche, nos obliga a suspender el retorno de los estudiantes a las aulas, hasta nuevo aviso y gestión pertinente que garantice de manera plena e indubitable un retorno seguro”, indicó el colegio a través de un comunicado.

También precisó que las clases se desarrollarán virtualmente a través de las plataformas WhatsApp y Google Meet.

“Hace semana y media se colocó la primera piedra para construir este colegio emblemático e inmediatamente ha sucedido el problema de extorsión. Esto no deja de preocuparnos”, acotó Rufino Rodríguez.

Estos no son los únicos casos en donde la comunidad educativa está bajo amenaza. En agosto último, delincuentes balearon la fachada del colegio Virgen del Carmen en Alto Trujillo, lo que obligó a que los estudiantes pasen a la virtualidad. Los autores del ataque eran extorsionadores que exigían cupos porque se iban a realizar obras en lugar.