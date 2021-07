El cambio de la Constitución de 1993 sigue en la agenda política de la agrupación Perú Libre; en La Libertad, sus dirigentes regionales están concentrados en reunir al menos 200 mil firmas y contribuir al plan de su organización que tiene como objetivo la realización del referéndum y la instalación de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, en la región, hay quienes no consideran que la elaboración de una nueva carta magna sea prioridad en el país.





En contra

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, está convencido de que la prioridad del Gobierno Central tendría que ser el proceso de vacunación; según indicó, existe la necesidad de acelerar el proceso y, en ese sentido, afirma que ahí debería de enfocarse el próximo mandatario.

“Creo que es muy temprano para conversar sobre ello, acá primero lo que se tiene que hacer es completar el programa de vacunación en todo el Perú, esa es la primera tarea que debe de tomar el nuevo Gobierno”, declaró.

En tanto, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, refirió que no oportuno el cambiar las normas en medio de una inestabilidad política y económica.

“Dejemos de cambiar normas, sobre todo nuestra Constitución. Yo creo que lo que aquí debemos hacer es producir, trabajar, en todos los ámbitos: Agricultura, minería, pesquería. Cuando ya estemos en una situación estable, que no haya recesión, creo que debemos actuar, hacer reforma en nuestra constitución”, refirió.

La máxima autoridad de la provincia de Trujillo, también coincide con el gobernador Manuel Llempén, y precisa que lo primero es la salud de los peruanos.

“Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo hoy con que hay que trabajar, hay que producir. La salud es lo primero, ahora que estamos en esta pandemia”, señaló.





Sin cambios radicales

El secretario regional de Perú Libre, Rumaldo Viera Albarrán, confirmó a Correo que la segunda fase de la agrupación que lidera Vladimir Cerrón es conseguir el respaldo de la ciudadanía en las urnas para propiciar la Asamblea Constituyente.

En este caso, para el secretario regional de la Asociación de Municipalidades (Ampe) y alcalde de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, sí se debería evaluar algunos puntos de la Constitución, pero no considera que se requiera un cambio radical.

“Yo comparto que la Constitución Política sí requiere algunas evaluaciones en algunos puntos, por ejemplo, en la vacancia del presidente, ahí no se tiene claro y, entonces, hay que evaluarlo y es tarea de los congresistas. Pero hacer un cambio de la Constitución como he escuchado en la campaña, no. Yo creo que la prioridad debe ser la pandemia, el avance de las vacunas”, aseguró.

En tanto, el alcalde del distrito de Víctor Larco Herrera, César Juárez Castillo, respaldó la intervención de la empresa según lo establece la actual constitución política.

“Definitivamente, en primer lugar, hay que respetar la Constitución, la política liberal que tenemos en el país, obviamente necesita algunas mejoras, pero si analizamos, hace 30 años el país cómo estaba nuestro Producto Bruto Interno y como lo tenemos ahora, definitivamente, hay que seguir trabajando por el desarrollo del país”, señaló.

La propuesta del cambio total de la constitución política de 1993 no es respaldada por un 77% de la población según reveló una reciente encuesta publicada en junio por Datum. Al respecto, en ese sentido, el alcalde del distrito de Laredo, Miguel Chávez Castro, dijo que el cambio de la constitución no es una prioridad.

“Tal vez no necesariamente pasar por cambiar toda la constitución, porque tendría que convocarse a una asamblea constituyente, todo un proceso electoral que demanda recursos, cuando puede bien hacerse las reformas constitucionales”, refirió.





Otras necesidades

En La Libertad, el alcalde de la provincia de Ascope, John Vargas Campos, quien se identifica con las propuestas del electo Jefe de Estado, enfatizó en que la instalación de una Asamblea Constituyente no debería ser una prioridad del gobierno que asumirá las riendas del país a partir del 28 de julio.

“Yo creo que el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, tiene que priorizar la salud. En tiempos de pandemia necesitamos más vacunas y necesitamos una mejor educación, que salga adelante en estos temas (Salud y Educación)”, resaltó.

La también autoridad liberteña precisó que el presidente se tendría que enfocar en eliminar entidades del Estado que solo generan burocracia.

En este mismo contexto de emergencia, para el alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza Benites, el cambio de la constitución política debería ser postergada por el gobierno de Pedro Castillo.

“Desde aquí una exigencia al Gobierno Central que se debe preocupar de acelerar la vacunación”, añadió.





Piden reunión

Las autoridades liberteñas esperan que el presidente Pedro Castillo los convoque para llegar a consensos y darle a conocer la realidad de la región en medio de esta crisis sanitaria y económica. Según el alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz, se requiere de un mayor presupuesto para los gobiernos locales.