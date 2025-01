Cinco presuntos responsables del atentado a la sede principal de la Fiscalía en Trujillo fueron detenidos ayer en la capital liberteña, aseveró el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Operación

“El Mininter (Ministerio del Interior) informa que agentes de la Región Policial La Libertad han capturado a cinco personas que estarían vinculadas al atentado contra el Ministerio Público en Trujillo. Estos sujeros pertenecerían a una red criminal dedicada a la extorsión. Se les incautó municiones dinamiita y equipos electrónicos”, comunicó al cierre de esta edición.

Estos sospechosos han sido identificados como Eugenio Mercedes Calderón (“Pelao”), Juan Carlos Valera Barboso (“Gordo Tobi”), Carmen Castillo Rosario (“Mami”), Héctor Oliveros Tablante (“Chamo Héctor) y Camila Flogia Becerra (”Cami”).

En la tarde, Santiváñez Antúnez había adelantado que entre los detenidos se encontraban dos personas responsables de conducir los vehículos utilizados en el ataque, así como un ciudadano venezolano (Héctor Oliveros) y su pareja, quienes habrían entregado el explosivo y el armamento. Según el ministro, esta pareja estaría involucrada en el suministro de material explosivo a bandas criminales que operan en La Libertad.

Respecto al extranjero detenido, se conoció que la intervención se produjo en la cuadra cuatro de la calle Vesalius, en la urbanización Primavera, la mañana de ayer.

Fuentes encargadas de las investigaciones indicaron que el detenido habría reclutado a los criminales que llevaron el paquete de explosivos y detonaron en la sede de la Fiscalía.

VER MÁS: Demandan estrategias para recuperar la seguridad en La Libertad

Aunque la información no ha sido confirmada, la Policía Nacional le habría incautado municiones, dinamita y droga.

Hasta el cierre de esta edición, su identidad y la de los otros presuntos autores del atentado todavía no se conocían. “Se ha capturado en la ciudad a los vinculados al atentado sufrido por la Fiscalía el día de ayer; en las próximas horas se va a develar sus identidades”, dijo Santiváñez.

Material

El ataque contra la sede fiscal dejó decenas de inmuebles afectados por la onda expansiva.

De acuerdo con el portal periodístico Causa Justa, se “empleó un artefacto compuesto por 25 cartuchos de emulsión encartuchada de 5,000 gramos, un explosivo industrial de alta potencia y resistencia al agua”.

“Estos cartuchos, de color amarillo, estaban equipados con detonadores mecánicos, cordón detonante y mecha lenta, una combinación que permitió una activación controlada para maximizar el impacto del ataque”, agregó.

El referido medio de comunicación recogió también opiniones de especialistas para conocer la peligrosidad del artefacto. “Explican que este tipo de explosivos es comunmente utilizado en actividades de minería para excavaciones en roca, lo que evidencia un vínculo entre el crimen organizado y la minería ilegal, actividades que proliferan en la región [La Libertad]”, precisó.

Reacciones

Ayer, 24 horas después del atentado, una de las primeras instituciones en pronunciarse fue la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL).

El gremio empresarial emitió un pronunciamiento para demandar “la designación de una autoridad autónoma en temas de seguridad que represente directamente a la presidencia de la República durante el estado de emergencia”.

La elección de esta persona, explicó la CCLL, permitirá “articular con mayor eficiencia las estrategias necesarias y tomar decisiones de ejecución oportuna al más alto nivel”.

“Instamos al Poder Ejecutivo a asignar los recursos económicos necesarios tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de nuestra región para dotar de personal especializado, infraestructura, tecnologíaavanzada, equipamiento adecuado y capacitación continua, elementos esenciales para afrontar los nuevos desafíos de la criminalidad terrorista que nos amenaza”, agregó.

Quien también expresó su preocupación y malestar por lo ocurrido fue el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez.

A primera hora, la máxima autoridad edil se reunió con representantes de los colegios profesionales de la región. Tras ello, contó que se ha acordado que si en una semana el Ejecutivo no toma acciones concretas contra la delincuencia común y organizada, “vamos a empezar una serie de manifestaciones de protestas como una forma de llamar la atención del Gobierno (Central), pero no para que manden ministros que no resuleven absolutamente nada, sino para que tome verdaderamente decisiones en contra de la criminalidad organizada”.

El burgomaestre enfatizó que el objetivo de estas marchas es que se “masifiquen” y “enciendan una llama de disconformidad con las decesiones del Ejecutivo”.

Reyna, en diálogo con este Diario, calificó el ataque a la sede fiscal como “una vergüenza nacional e internacional”. “Salvo en la época del terrorismo, no se ha visto nunca que estos grupos organizados de criminales atenten contra bienes o propiedades de instituciones públicas”, lamentó.

El acalde aseveró, además, que hasta la fecha, el gobierno de Dina Boluarte ha tenido una “respuesta tímida y “endeble” en la lucha contra el hampa.

“Si tuviéramos una presidenta con las cosas bien puestas, en este momento estaría aplastando a estas bandas porganizadas”, agregó.

Reyna aclaró que no reclaman la presencia de la presidenta en Trujillo, sino decisiones como la creación de un equipo especial de fiscales para la lucha contra estas organizaciones criminales, así como la dotación de equipos de alta tecnología para la Policía”.

TE PUEDE INTERESAR: