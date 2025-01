El defensor del Pueblo, In, dijo ayer en Trujillo que su institución no tendría problemas en separar al actual jefe de Gabinete de la Defensoría, Juan José Canales Durand, luego de que un programa dominical revelara que adquirió una propiedad valorizada en US$ 1,2 millones para después declarar que el verdadero propietario de la misma era el actual gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta.

Gutiérrez dijo también que la Defensoría del Pueblo ha iniciado una “investigación” contra Canales luego de conocerse, en el mismo informe periodístico, que estaría vinculado a pesquisas por lavado de activos y tráfico ilegal de menores de edad.

Posición

“Ayer [lunes] se ha iniciado una investigación dentro de la Defensoría. En dos dias más, máximo, vamos a entregar un comunicado. Todo lo demás es especulativo. Lo que sí le puedo garantizar es que a la Defensoría no entra ninguna persona con antecedentes penales y [Canales] no tiene. Sin embargo, a raíz de un reportaje, lo mínimo que podemos hace es revisar la documentación. Hemos dispuesto una investigación sumarísima. [...] Si hay algo que no está bien, lo mínimo que podríamos hacer es separarlo”, indicó Gutiérrez.

Según el defensor del Pueblo, Juan José Canales se reincorporará a sus labores este viernes tras varios días de descanso médico.

Respecto al inmueble que adquirió Canales para entregárselo luego a César Acuña, dijo que son acciones “casi constantes”. “[Ser] testaferro es otra cosa. Cuando es por encargo jurídico, dentro del Código Civil, que sí permite contratos por mandato, no hay ningún problema. [...] Estamos investigando”, expresó.

