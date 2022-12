El equipo técnico de la gestión de César Acuña Peralta ingresará hoy al Gobierno Regional de La Libertad para iniciar el proceso de transferencia de gestión y recopilar información sobre los trámites, bienes, procesos y cuentas de cada una de las áreas que tiene esa entidad.

Quien liderará este grupo de trabajo es el actual alcalde del distrito de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, quien reveló que le propusieron ser el gerente general durante la gestión de Acuña.





Su palabra

Namay aseguró que el equipo técnico que empezará a trabajar para recibir la información que deja la administración de Manuel Llempén son profesionales del partido apepista que tienen experiencia en diversas áreas.

Sobre su posible incursión en la gerencia general, dijo que la propuesta está, pero que espera la confirmación del nuevo gobernador. “Hemos conversado (la propuesta de la gerencia general), es una posibilidad, pero repito, eso ya lo va a definir el ingeniero César en los próximos días. Ya quedan pocos días y seguro que estaremos en alguna área de la región, en el lugar que él nos convoque y llame. Ahí vamos a ayudar de acuerdo a la experiencia que tenemos”, indicó.

Los rumores de que Namay sería el hombre de confianza de Acuña durante su gestión regional originaron que el suspendido alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, indicara que su otrora correligionario no tendría la experiencia para ocupar ese cargo.

Esto, mereció la respuesta del actual alcalde de La Esperanza, quien le dijo que “el gobernador no es él” y que “si me ponen a debatir temas de gestión o administración pública con cualquiera de los que andan a su alrededor (de Marcelo) hoy en día, creo que no quedaría mal”.

“No es soberbia, simplemente estos años nos han dado bastante madurez en gestión pública”, afirmó.

Por ello, agregó que de ser elegido en el cargo ayudará a sacar adelante proyectos para mejorar la salud, educación y carreteras.





El equipo

Al respecto, el gobernador electo, César Acuña, no descartó que Namay Valderrama pueda ocupar la gerencia general del Gobierno Regional de La Libertad. Agregó que aún está armando su equipo de gerentes, subgerentes y directores, por lo que pidió esperar hasta el 29 de diciembre para confirmar los nombres de sus funcionarios.

“Haré una reunión en donde se va a presentar a los gerentes. El 28 o 29 de diciembre, ya estamos preparando las resoluciones”, indicó.

Lo que sí confirmó el líder de APP es que su gobierno no contará con ninguno de los actuales hombres de confianza del gobernador Manuel Llempén Coronel. Ello, pese a que este último dijo que sí se quedarían algunos funcionarios en la próxima gestión. Llempén, incluso, afirmó que Acuña le pidió que asuma alguna gerencia y que él le solicitó tres meses de plazo para que pueda incorporarse en algún cargo regional.

“El 2 de enero tendremos a todos los gerentes y serán gerentes nuevos. Habrá mucha transparencia y la transparencia es saber quiénes están en la gestión. Habrá nuevos gerentes y subgerentes, porque los nuevos van a responder en mi gestión”, manifestó César Acuña.

El líder de APP también afirmó que alista un paquete de obras que realizará durante sus cuatro años de gestión. Esto lo anunciará el primer día hábil de enero de 2023.

Detalló que entre los proyectos que estima realizar están las obras viales de ingreso a Trujillo desde el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, Alto Salaverry y El Milagro (Huanchaco). Además, anunció la construcción de carreteras en los distritos situados en las provincias del interior de la región.

Consultado sobre la función que tendrá la oposición, al ser mayoría en el Consejo Regional, Acuña dijo que “en buena hora que Trabajo Más Trabajo tenga mayoría, porque quiero más fiscalización”.

Opinan

Acuña venció en las elecciones del 2 de octubre último a Elías Rodríguez Zavaleta, cuya lista, pese a perder el Gobierno Regional, consiguió la mayoría en el Consejo Regional de La Libertad.

Tener a nueve de los 17 consejeros, le permite a Trabajo Más Trabajo ser la organización política que fiscalizará los pasos del gobernador.

Por lo pronto, Rodríguez Zavaleta dijo que lo primero que harán los consejeros elegidos por esa agrupación, de llegar a ser designado en el cargo de gerente general Martín Namay, es revisar su perfil. “El señor Namay no sé si cumple con los requisitos, pero también hay que tomar en cuenta que sea quien sea tiene que cumplir los requisitos. Todo lo que se haga al amparo de la ley, excelente, aquello que no, no hagan perder el tiempo porque la fiscalización va a ser total”, aseveró.

Además, afirmó que fiscalizarán a Acuña y demostrarán que “La Libertad no es la chacra de nadie”.

Robert de la Cruz, consejero electo por esa agrupación política, por su parte, dijo que serán “una oposición propositiva, constructiva y responsable”.

“Lo primero que tenemos que hacer a nivel de Gobierno Regional es sentarnos Ejecutivo y Legislativo para trabajar el tema de inseguridad ciudadana”, acotó.





Los encargados de la fiscalización

César Acuña no la tendrá fácil en el Consejo Regional. Él solo estará apoyado por seis apepistas: Lucía Simón, Irma Ávalos, María Méndez, Luis Rodríguez, Ever Cadenillas y Samuel Leiva.

La oposición, en tanto, está conformada por nueve integrantes de Trabajo Más Trabajo: Nancy Puitiza, Ta-nia Carranza, Olanda Torres, Indhira Espir, Verónica Escobal, Edy Camacho, Frank Solorzano, Abner Ávalos y Robert de la Cruz.