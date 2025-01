La campaña electoral que se disputará el 2026 empezó a calentarse desde ahora. César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que existiría un candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo que sería “delincuente” y que quiere llegar al poder para “robar”.

Lo dijo

El gobernador de La Libertad aprovechó la inauguración de un centro de salud en Gran Chimú, en El Porvenir, para arremeter contra sus rivales políticos.

“Ustedes han visto que ya la campaña para el gobierno regional y la provincial se ha adelantado mucho, ¿o no? Y saben qué me preocupa, lo digo aquí con sus letras, me preocupa que quiera ser alcalde un candidato que defiende a los delincuentes, me preocupa. Y si defiende a los delincuentes, el dicho dice: ‘dime con quién eres y te diré quién eres’, un delincuente, o sea que un delincuente quiere ser alcalde (…). Ustedes sabrán quién es”, indicó Acuña.

El apepista también afirmó que habría un político que quiere ser gobernador porque no tendría trabajo y buscaría hacer una “fortuna”.

“Eso sí me preocupa, quien quiere ser gobernador no va a trabajar pensando en hacer obras, va a trabajar para robar a los liberteños. En otras palabras, eso sí me preocupa, porque yo sé qué significa ser gobernador, el sueldo de S/ 15 mil no da, tiene que robar para darse la buena vida, tiene que haber trabajado como César Acuña, tiene que haber trabajado 44 años para decir ‘ahora quiero servir a mi región’, porque no está bien que quieran ser alcaldes o gobernadores para robar, nunca tuvieron nada y ahora quieren tener fortuna robando”, dijo.

Fuentes de APP revelaron que el postulante a la alcaldía a quien se habría referido César Acuña sería Robert de la Cruz, que postularía por Podemos Perú al municipio. El actual consejero es abogado y durante su ejercicio profesional defendió a varios acusados de delitos.

De la Cruz, en respuesta, aseveró que con estos ataques el gobernador estaría demostrando “temor”.

“Más allá de alguna referencia, lo que el señor Acuña está demostrando es temor, preocupación porque el pueblo liberteño está conociendo que su partido, APP, no solo está lleno de gente que ha tenido sentencias condenatorias y que hoy están presos, su partido está podrido de gente que está siendo investigada, como ahora último en el Congreso. Este señor se cree un pequeño reyezuelo que está por encima de la ley y nadie lo puede fiscalizar”, indicó.

