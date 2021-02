Información detallada sobre el proyecto de ciclovías temporales que se viene ejecutando en la ciudad, ha solicitado la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad a la Municipalidad Provincial de Trujillo Ello, tras advertir que a raíz de dichas obras se ha generado un mayor congestionamiento vehicular y aumentó el riesgo de accidentes de tránsito en algunas avenidas, situación que amerita el levantamiento de observaciones a fin de materializar un mejor proyecto para la ciudad.

Aunque la Defensoría del Pueblo saluda la implementación de las ciclovías, puesto que en el contexto de la pandemia por el COVID-19, es importante el desplazamiento seguro y con distanciamiento físico, empleando vehículos no motorizados; la institución también expresó su preocupación pues el Colegio de Arquitectos de La Libertad ha comunicado al municipio provincial de Trujillo una serie de observaciones a la obra.

Entre ellas, destacan que no debe tomarse el carril de la izquierda, como se está haciendo actualmente en algunas vías indicadas en el Proyecto de Implementación del Sistema de Ciclovías de Trujillo. Además, se debe tener en cuenta que las rutas arteriales y colectoras en donde se implementan las ciclovías deben mantener como mínimo dos carriles por vía, considerando el flujo vehicular que tienen las avenidas.

Del mismo modo, dicho ente técnico ha recomendado que el trazado geométrico de las vías sea lo más uniforme posible, para así evitar accidentes de tránsito que terminen exponiendo la vida de los ciclistas. También refirió que no se deben reducir los carriles de 2 a 1 porque generaría más congestionamiento vehicular y peligro, y se debe reconsiderar la ubicación de la ciclovía al lado del carril más lento, es decir a la derecha y junto a la berma central, con la finalidad de evitar peligros para el ciclista y para la persona que usa el automóvil.

CONTRA LA NORMA

Cabe precisar que la Resolución Ministerial N° 0694-2020-MTC/ 01.02, que aprueba la “Guía de Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado”, establece que en una vía arterial, tal como la avenida América Sur, la medida mínima en cada carril es 3,00 m, (2 carriles= 6,00 m); sin embargo, en la ciudad de Trujillo hay tramos de dos carriles que tienen medidas variadas y que no cumplen con lo estipulado en la citada norma.

Ello sucede, por ejemplo, en las avenidas Miraflores y Larco, donde se ha reducido de dos a un solo carril para implementar la ciclovía, generando cuellos de botella que son peligrosos tanto para el ciclista como para quienes se desplazan en vehículos, pudiendo ocasionar accidentes de tránsito.

Frente a todo lo evidenciado, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, en cumplimiento de sus funciones y en defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, solicitó a la Municipalidad Provincial de Trujillo informar con urgencia las acciones que realizará en atención a las observaciones formuladas, para garantizar que el proyecto no afecte la libertad de tránsito, no genere congestionamiento vehicular y sobre todo, no implique riesgo para la seguridad de los ciclistas, peatones y personas que se transportan en vehículos públicos y privados.