El decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, Rubén Saavedra Rodríguez, se refirió a la intervención de la Subgerencia de Edificaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en el local institucional de la Villa del Contador.

Aclaró que es falso que hayan ejecutado trabajos sin permiso. Saavedra Rodríguez manifestó que los trabajos que ejecutan son de adecuación y refacción; en ese sentido, precisó que le dieron todas las facilidades a los representantes de la comuna provincial de Trujillo.

“La municipalidad ha ido, fueron el día lunes nos dejaron una notificación para entregarle unos documentos, lo cual hemos hecho ayer también, pero por la mañana le hemos dado las facilidades para que puedan hacer inspección. Han inspeccionado y lo que han constatado son trabajos de adecuación y refacción que según la Ley 29090, artículo 9, no requieren licencia de construcción, solo se informa cuando se declara la retribución de impuesto predial, ellos ya constataron eso”, precisó.

El decano también aseguró que no respondió a Diario Correo porque no atiende números desconocidos. “No hemos levantado ni un solo muro, no hemos movido una sola estructura. Es totalmente falso lo que ustedes han indicado”, precisó.

En declaraciones a Soltv, el titular del Colegio de Contadores de La Libertad, se refirió al uso que le darán a este espacio ubicado en la urbanización de la Villa del Contador en Trujillo.

“Este lado que era en donde los chicos calentaban para que pasen al otro lado a hacer el deporte, este espacio se va a cerrar y se le va a hacer sala de usos múltiples, por ejemplo, acá ya no solamente se va a realizar un tipo de deporte como el Taekwondo, el karate, sino que además pueden practicar marinera, teatro y cualquier otro de los talleres que en verano se debe de abrir.

Lo bueno es que nuestro local que tenemos en el centro, en Jesús de Nazareth, el auditorio tiene una capacidad para 200 personas en condiciones normales, nosotros somos más de 11 mil, esto nos va a permitir, por ejemplo, llevar a cabo asambleas”, aseguró.