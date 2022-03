Cuidado. La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad supervisó 10 instituciones educativas públicas advirtiendo que no cumplen con todas las medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de Educación (Minedu) a fin de evitar posibles contagios del COVID-19.

En efecto, en la visita a los colegios se pudo identificar que, si bien los ambientes de siete escuelas cumplen con una ventilación natural adecuada, dos de ellas no la tienen y 1 de los locales se encontraba en proceso de construcción. Asimismo, siete instituciones no han cumplido con señalizar espacios y ambientes; a dos les falta implementar una estación de lavado de manos y una no cuenta con estación de desinfección de manos.

Sin vacunas

Por otro lado, se advirtió que solo cuatro de los colegios supervisados recibieron el kit de comunicación para la prevención de COVID-19; seis directores informaron que la totalidad de sus docentes tienen las dosis completas de vacunas contra el COVID-19; mientras que tres manifestaron no tener a la totalidad de profesoras/es vacunadas/os, y un directivo manifestó desconocer al respecto. En tanto, cuatro de los colegios no recibieron mascarillas textiles y protectores faciales comprados por la UGEL.

“Esta supervisión se realizó con la finalidad de identificar los principales problemas que afrontan ante el inicio de clases presenciales, en ese sentido hemos verificado que la UGEL solo ha visitado a cinco de los colegios para verificar las condiciones de bioseguridad, en cuatro escuelas, a la fecha de la supervisión, no habían acudido y una estaba en construcción”, precisó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero.

Cabe precisar que la supervisión también permitió identificar que, de las 10 instituciones educativas públicas supervisadas, solo tres implementaron los comités de gestión escolar. En relación al Plan Anual de trabajo (PAT), nueve instituciones sí lo han elaborado.

Sobre las acciones preparativas de soporte emocional para las y los estudiantes durante el año escolar, solo cuatro instituciones educativas han elaborado acciones de soporte emocional para su alumnado. En relación a la entrega de materiales y recursos educativos por parte del Minedu, seis instituciones educativas manifestaron que no se presentaron problemas en el proceso; mientras que dos indicaron haber recibido materiales incompletos y dos no recibieron.

Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad solicitó a la Gerencia Regional de Educación y a las UGEL realizar las acciones necesarias e inmediatas para garantizar que el inicio del año escolar se realice en adecuadas condiciones para las alumnas y los alumnos.