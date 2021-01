José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, confirmó la muerte de una cuarta persona, en el marco del paro agrario que trabajadores agroindustriales acatan en el norte del país contra la nueva Ley Agraria.

En diálogo con RPP Noticias, señaló que la víctima falleció debido a un accidente de tránsito en la zona, producto de la congestión de vehículos por el bloqueo de la carretera Panamericana Norte, aunque no detalló su nombre.

“Ha habido un accidente de tránsito en la zona producto de la congestión de vehículos en la zona. En efecto, una cuarta persona ha fallecido en la zona. Ha sido debido a la congestión de vehículos”, precisó.

Como se recuerda, la primera víctima mortal es un menor de 16 años que, según los familiares, no participaba de las manifestaciones. Mientras tanto, Reynaldo Reyes, de 27 años, murió tras el impacto de una bomba lacrimógena.

La tercera víctima es un pasajero de 56 años que quedó varado en la Panamericana Norte y que sufría de problemas oncológicos.

De otro lado, Agüero reveló que existe un “compromiso” para mejorar la situación de los trabajadores del agro; sin embargo, reconoció que esto no representa un acuerdo “porque no hubo un acta firmada”.

“No podríamos llamar acuerdos en sí porque no ha habido al final de la sesión unas conclusiones que lleven a una firma de compromisos. Ha sido, más bien, un diálogo y de ahí se han asumido algunos compromisos y en uno de estos se dijo que en la provincia de Virú no se tiene adecuado los servicios básicos”, aseveró.

Respecto a la posibilidad de que se reanude el bloqueo de la Panamericana Norte, Agüero señaló que ese punto no quedó claro debido a que no se firmó ningún acuerdo o acta al término de la primera reunión de la mesa de diálogo el último viernes.

“La reunión terminó muy abruptamente y se han tomado los compromisos. No se estableció el acuerdo de que mientras dure este proceso y se agilicen los acuerdos no se va a tomar ningún tipo de medidas en la carretera. No se dio esto”, subrayó.

“Tácitamente los trabajadores mostraron una disposición a dialogo, se supone que no habrá este tipo de medidas. Faltó el acuerdo donde se diga esto, un documento que dé la seguridad del caso”, sentenció el representante de la Defensoría del Pueblo.