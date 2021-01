La letalidad del nuevo coronavirus (Covid-19) en La Libertad es del 5.8%, según los datos de la Sala Situacional del gobierno regional. Además, solo en las últimas 24 horas se registró otro repunte en la cifra de fallecidos; el martes se reportó la muerte de 13 personas, y ayer el deceso de 15 liberteños más.

En este contexto de emergencia ha surgido un conflicto por las medidas tomadas desde el Ejecutivo, pues hay quienes consideran que la región debió volver a cuarentena. Otras voces señalan que hay una evidente desinformación desde el Gobierno Central, y empresarios consideran que regresar a las restricciones del 2020 sería una decisión equivocada.

CUESTIONA

Para el alcalde de Trujillo, José Ruiz, se está ocultando información debido a que se cree que todo está controlado.

“Es lamentable que el gobierno del presidente Sagasti siga dictando medidas que no se ajustan a la realidad. La Libertad y, sobre todo, Trujillo están siendo azotadas por la segunda ola de la pandemia. Sin embargo, aún hay autoridades que piensan que todo está controlado. Aquí se está ocultando información”, refirió.

El alcalde exigió que desde el Gobierno Central se decrete otra cuarentena focalizada en Trujillo, la provincia más golpeada por el nuevo coronavirus según las cifras de la Gerencia Regional de Salud.

SE PRONUNCIAN

Precisamente el gerente regional de Salud, Fernando Padilla Bartra, le exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y los protocolos de bioseguridad.

El funcionario aseguró que informan constantemente al Ejecutivo sobre el avance de la pandemia en La Libertad. En tanto, dijo que la disposición de la cuarentena no depende de la Región.

“No es que el gerente esté o no de acuerdo (con la cuarentena). Esto se discute con el Comando (Covid-19) y se discute con las áreas técnicas y se informa constantemente a Lima. Nosotros consideramos que el factor fundamental es el comportamiento que tenemos, pero al mismo tiempo también consideramos que estando cerca del año de esta pandemia es difícil llegar a situaciones de cuarentena total. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay un ciudadano de a pie que tiene que comer todos los días, que su ingreso es diario”, añadió.

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Guillermo Benavides, indicó que “como gremio empresarial insistimos (en) que no son las modalidades más convenientes para hacer el control adecuado de los ciudadanos que están expuestos al riesgo, creo que una vez más se está insistiendo en un procedimiento que no nos ha llevado a ningún resultado. También nos preocupa un poco la manera en que no se ha mostrado ningún plan de contingencia para asumir esta nueva cuarentena”.

NUEVA BAJA

En medio de todo este lío, desde el Colegio Médico de La Libertad confirmaron la muerte del doctor Frey Carranza Ulloa a causa del Covid-19. Él laboraba en el Centro Médico Essalud Coishco, en la región de Áncash, y había sido internado en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta.

Fue la primera víctima médica del año, y así la cifra se elevó a 11 durante esta pandemia.