Para un grupo de parlamentarios de la Bancada La Libertad, la única salida a la crisis política y social que vive el país es la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien asumió el cargo el 28 de julio del año pasado.

MIRA AQUÍ: José Ruiz ahora asume compromiso con CGTP y promete gestionar pedidos ante el Gobierno





Contundentes

“La salida, para mí, es la renuncia del presidente de la República”, enfatizó Diego Bazán Calderón (Avanza País) en diálogo con este Diario.

Bazán añadió que tras la renuncia de Castillo, también debería dimitir la primera vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, y luego convocarse a elecciones generales. “Yo estoy dispuesto a dejar mi cargo con tal de que se pueda renovar la clase política. Debe haber nuevas elecciones generales”, aseveró.

El parlamentario calificó de “insostenible” la situación que vive el país. “Hemos llegado a un punto de quiebre. El presidente de la República sigue demostrando que no tiene capacidad para manejar el aparato de gobierno. Entonces, es momento de que el señor dé un paso al costado”, dijo.

Diego Bazán, el parlamentario por La Libertad más votado en las elecciones de 2021, señaló que el mandatario “sigue tomando malas decisiones”. “Una muestra más de ello es la designación del hoy ministro de Salud (Jorge López Peña), cuyo caso es muy parecido al del señor [Hernán] Condori. Además, tenemos a un premier –por Aníbal Torres– que no es capaz de solucionar los conflictos sociales que vive el país”, refirió.

Similar posición tiene Héctor Acuña Peralta, parlamentario por Alianza para el Progreso (APP). En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), indicó que “la población está pidiendo la renuncia del presidente (Pedro Castillo) por la incapacidad que viene mostrando”. “[El mandatario] no ha demostrado que puede ayudar a resolver los problemas que tiene el país”, agregó.

Magaly Ruiz Rodríguez, también de APP, usó sus redes sociales para criticar con dureza la gestión de Castillo Terrones. “Hasta el momento no hay responsables políticos ante tanto caos y crisis; no hay ‘mea culpas’, no hay ‘renuncia’. [...] Esto debe parar por el bien del país”, publicó.

Ambas posiciones concuerdan, además, con la de Richard Acuña Núñez, exlegislador liberteño y una de las principales figuras de APP.

El hijo de César Acuña ha sido más claro aún y en varias oportunidades ha indicado que “[Pedro] Castillo no puede seguir gobernando manchándose las manos de sangre”.

“El país se desangra por la pésima forma de gobernar de Pedro Castillo y sus ministros. Hasta ahora seis personas inocentes dejan a sus familias de luto y los ministros minimizan este hecho”, refirió.

En otro tuit, tildó de incapaz al presidente de la República y exigió su renuncia. “Necesitamos estabilidad y para eso, una nueva gestión”, señaló.

Juan Burgos Oliveros, parlamentario por Avanza País, también se ha sumado a estas críticas. “Son siete los héroes del pueblo que perdieron su vida en pie de lucha, no los terroristas a los que defiende, señor Castillo. Llevará la sangre de las víctimas en su rostro y en su conciencia. Escucha a tu pueblo, que pide tu renuncia”, tuiteó.





Protesta

A las marchas realizadas el lunes y el martes últimos, ayer una nueva movilización paralizó algunas calles del Centro Histórico de Trujillo.

Gremios afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) marcharon por el corazón de la capital liberteña para protestar contra el alza de los precios de los combustibles y de los productos de primera necesidad.

“Tenemos un llamado de la base nacional para protestar contra la crisis económica que estamos pasando. Queremos también que este Gobierno elimine de una vez el régimen laboral CAS, que restringe muchos derechos a los trabajadores”, manifestó el secretario de Organización de la CGTP Regional La Libertad, Carlos Bocanegra Ávalos.

El dirigente sindical aseguró que solo en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), unos 700 trabajadores pertenecen al régimen CAS. “Un trabajador CAS puede ganar S/ 1,300. Si a eso le suman que no tiene derechos a escolaridad ni otros beneficios, hablamos entonces de un sueldo que no alcanza para nada”, criticó.

Kenia Paredes Sánchez, secretaria de Defensa de la CGTP La Libertad, subrayó que se trató de “una jornada de lucha en defensa de nuestros derechos laborales”.

“El Gobierno se comprometió a subir el sueldo mínimo a S/ 1.500, pero nos damos con la sorpresa de que se trata de un aumento irrisorio que llega solo a los S/ S/ 1,025. Eso no alcanza ni para los pasajes”, sostuvo .

Paredes, también secretaria general del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, precisó que la CGTP no está pidiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo, pero sí una nueva Constitución. “Si no cambiamos las leyes, vamos a seguir igual”.

Juan Carlos Meza, dirigente del Sindicato de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), también se sumó a la movilización de ayer en la plaza de armas.

“Tenemos familia. Los precios de los productos de primera necesidad han subido considerablemente y esta situación nos está afectando a todos en general”, expresó.