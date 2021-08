La falta de vacunas para inmunizar a los liberteños, a causa de una aparente discriminación del Gobierno, tal como afirma el Consejo Regional de La Libertad, originaría que la Procuraduría del Gobierno Regional inicie acciones legales en contra del Ministerio de Salud (Minsa), que ha programando las denominadas vacunatones en diversas regiones del país sin tomar en cuenta a este departamento.

Medida

El consejero por Trujillo, Roberto Portilla Lescano, solicitó al pleno del consejo aprobar un pedido para que “exhorte” al gobernador Manuel Llempén “evalúe las consecuencias que podría generar el retraso de la aplicación de vacunas Covid-19 en la salud y el control de contagios en nuestra región” y autorice al procurador “inicie las acciones legales correspondientes contra el Ministerio de Salud, por los daños a la salud que se pudiera generar a los ciudadanos de la región La Libertad”.

En el documento, que también fue dirigido al despacho del gobernador, Portilla precisa que el retraso estaría originando que personas que ya pasaron los 21 días de haberse inoculado con la primera dosis no puedan acceder a una segunda inmunización, “haciendo con ello que la vacuna pierda su efectividad y se encuentren nuevamente vulnerables a los contagios por el Covid-19”.

También recuerda que el pleno ya aprobó días antes el Acuerdo Regional N° 096-2021- GR-LL/CR, en donde “expresa su rechazo ante la discriminación en la entrega de lotes de vacunas a La Libertad por parte del Ministerio de Salud”.

En declaraciones para Correo, Portilla dijo que las acciones penales estarían dirigidas en contra del ministro Hernando Cevallos por los presuntos delitos de “omisión de funciones y exposición de personas al peligro”.

“Le he enviado un documento al gobernador, pero también el Consejo va a tomar una decisión política, que se transformará en un documento administrativo que es el acuerdo de consejo y si es que el gobernador, dentro de los plazos, no tuviera a bien cumplir este acuerdo de consejo, él ya estaría incurriendo en un delito penal que es omisión de funciones y pasaría a ser un posible cómplice. Ahí, si no cumple, haríamos valer nuestro derecho (denuncia a Llempén)”, indicó.

Asimismo, cuestionó a Manuel Llempén y aseguró que no actuaría con determinación al momento de exigir las vacunas para La Libertad.

“Simplemente no puede ser un besa mano el gobernador de ir y decir: sí, ya coordiné, y que le den una palmadita en el hombro y le digan que ya le van a enviar. No es así, acá hay responsabilidades que tienen que ser asumidas, es más noto inacción, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo?, ¿dónde está el Ministerio Público para que tomen cartas en el asunto? Tenemos que, como región La Libertad, levantar nuestra voz de protesta”, manifestó.

Vacunas

La población objetivo en las últimas jornadas de vacunación fueron mayores entre 40 y 49 años. La gerente regional de Salud de La Libertad, Kerstyn Morote, precisó que en La Libertad hay 256,297 personas que pertenecen a ese grupo etario. Sin embargo, solo se enviaron dosis para 82,000 beneficiarios, lo que significa que más de 174,000 liberteños aún faltan inmunizar. De ellos, 102,000 residen en la provincia de Trujillo.

Para agilizar la llegada de vacunas, Kerstyn Morote se reunió ayer con representantes del Minsa. Tras la cita, se logró el compromiso para que, entre el martes y el miércoles, lleguen a la región más vacunas de Sinopharm.

La especialista indicó que han solicitado, como mínimo, unas 200,000 dosis, para así poder realizar una vacunatón en La Libertad.

“Mínimo 200,000 estamos solicitando. Si nos envían las 200,000 dosis sí podemos hacer (una vacunatón), porque recordemos que nosotros colocamos 95,000 dosis en 5 días, con un horario de 8 horas por día. Entonces, en 40 horas hemos colocado 95,000 dosis, entonces si hacemos horario continuo de 36 horas y nos mandan 200,000 dosis sí estaríamos en la capacidad de colocarlas”, afirmó.

Respecto a la entrega de dosis, el gobernador Manuel Llempén se mostró más optimista y dijo que esperan que puedan llegar unas 300,000 inmunizaciones, con lo que organizarían una vacunatón el próximo fin de semana. “Me han prometido que del próximo gran lote de vacunas (que llegan a Lima) gran porcentaje va a venir para La Libertad y nosotros el próximo fin de semana estamos pensando hacer esta vacunatón. Para completar el grupo etario de mayores de 40 años necesitamos 300,000 vacunas, esperemos que nos den esa cantidad para hacer la vacunatón”, acotó.

Colas

En tanto, las jornadas de aplicación de segundas dosis continuaron en Trujillo. A diferencia del jueves y viernes, en donde las personas tuvieron que pernoctar en las afueras de los locales para conseguir inocularse, ayer hubo poca afluencia de usuarios y no se registraron grandes colas en los vacunatorios.

Sin embargo, grupos de personas llegaron de diversos distritos de la provincia hasta los puntos de inoculación para buscar recibir la primera dosis de la vacuna anticovid. Ellos, pese a que el personal de salud les informó que solo iban a inyectarse segundas dosis, decidieron hacer colas con la esperanza de que puedan aplicarles la inmunización.

Según el Ministerio de Salud, en La Libertad, al cierre de esta edición, se han aplicado en la región 815,356 vacunas Covid-19 (596,618 de la marca Pfizer y 218,738 Sinopharm).

Del total de inmunizaciones aplicadas, 460,408 corresponden a primera dosis y 354,948 son segundas dosis.