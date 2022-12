La cifra de contagios de Covid-19 ha ido en aumento en La Libertad desde que las autoridades anunciaron el inicio de la quinta ola pandémica en el país. Solo entre el 5 y 7 de diciembre –últimos reportes hasta el cierre de esta edición–, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó de 914 casos nuevos, 902 veces más que entre el 5 y 7 de noviembre.

Sin embargo, hay otro dígito que preocupa aún más a la entidad sanitaria. En la semana epidemiológica número 48 (entre el 27 de noviembre y 3 de diciembre), dos personas perdieron la batalla contra el virus, situación que prendió las alarmas en la Geresa debido que la última vez que se había reportado un fallecido con SARS-CoV-2 ocurrió el 1 de octubre.

Letal

A poco más de 15 días para que termine el año, 674 personas han fallecido con Covid-19 en este 2022. No obstante, el dato más preocupante es que de todas, 235 (34,9%) no tenían ninguna de las dosis de la vacuna contra el virus o se habían puesto solo la primera. En otras palabras, estaban más expuestas a la muerte al no tener el esquema de vacunación completo o simplemente no haberse inoculado nunca.

Además, de los 439 pacientes restantes que han muerto con SARS-CoV-2 este año en la región, 235 (34,9%) únicamente tenían dos dosis de la vacuna; 199 (29,5%), tres dosis y 5 (0,7%), cuatro dosis, precisó la jefa de Epidemiología de la Geresa, Ana María Burga.

“Estudios en el Perú han demostrado que las personas vacunadas con tres o cuatro dosis tienen menos riesgo de fallecer por Covid-19 que las vacunadas con solo dos, una o ninguna”, indicaron funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) días atrás.

Hasta el cierre de esta edición, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), de la población de 12 años a más en La Libertad el 6,1% todavía no se aplica ninguna de las cuatro dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Incluso, el segundo grupo etario que menos ha avanzado es el de mayores de 80 años, con 92,33% de inmunizados.

En la sierra de la región, el escenario es más preocupante todavía. En Bolívar, la cobertura de la primera dosis llega solamente al 85,38% pese a los esfuerzos que han hecho las autoridades sanitarias para llegar a toda la población. “Se ha evidenciado una brecha más grande en los distritos de la sierra debido a la baja aceptación que tiene la vacuna por las creencias de la gente, cultura y desconocimiento”, comentó la gerenta regional de Salud, Kerstyn Morote, durante el inicio de la campaña de inoculación “Gran Vacunatón La Libertad 2022″.

El Minsa ha explicado también que la aplicación de la tercera o cuarta dosis no solo podría evitar que se adquiera la enfermedad, sino también que el paciente, en la mayoría de casos, agrave su estado de salud o pierda la vida. “La protección que brinda la vacuna contra la Covid-19 disminuye con el paso del tiempo y vivimos en un contexto de variantes muy transmisibles”, enfatizó.