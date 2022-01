El panorama de La Libertad es muy complejo para este 2022. Si bien el 77,4% de la población objetivo ya tiene las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, la presencia de la variante ómicron y la desobediencia de la población a las normas sanitarias hacen suponer a los especialistas que la cifra de infectados tendrá un repunte, principalmente en las primeras semanas del año.

Realidad

Pero ómicron no es la única variante presente en La Libertad –solo se ha confirmado un caso–. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), hay otras dos variantes de preocupación: gamma y delta. En el caso de la última, el número de contagios ha crecido aceleradamente en las últimas semanas. Si noviembre cerró con al menos 164 pacientes desde que se conoció el primer caso [agosto de 2021], diciembre lo hizo con 197; es decir, hubo más de un infectado por día en el último mes del año.

“Este año (2021) hemos tenido dos variantes sumamente contagiosas, mucho más contagiosas a las que hemos visto. Sabemos, por ejemplo, que delta es cuatro veces más contagiosa que el virus original y ómicron, cuatro veces más contagiosa que delta. Es un riesgo altísimo”, afirmó la jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Ana María Burga Vega.

La especialista recalcó que a diferencia de diciembre de 2020, el 2021 lo cerramos con más de un 1 millón 200 mil vacunados con las dos dosis en La Libertad. “Las vacunas nos han demostrado que funcionan y que sirven para salvar vidas”, dijo.

Sin embargo, para Ana María Burga el escenario no deja de ser complicado. “Puede ser más peligroso desde el punto de vista de los contagios”, advirtió.

Posición

Hasta el cierre de esta edición, el INS informó de 156 casos de la variante ómicron en todo el país. Lima es la región más afectada, con 148 pacientes, y Piura ya registra tres.

El epidemiólogo Miguel Ángel Tresierra Ayala indicó que ómicron, a diferencia de otras variantes, tiene más capacidad de contagio. “Es como más facilidad para pasar de una persona a otra”, sostuvo.

La presencia de grupos antivacuna también es un punto negativo en la lucha contra el coronavirus. La Libertad tiene una población objetivo de 1,658,190 personas de 12 años a más, pero el 13,9% (230,305) todavía no recibe ninguna dosis de la vacuna y en distritos andinos como Sayapullo (Gran Chimú) y Huayo (Pataz) solo se ha avanzado un 63,8% y 67,7%, respectivamente, en primera dosis.

“El Perú, recuerda, tiene un fenómeno que no ha tenido toda Sudamérica. Ha sido el país donde más rápido ha crecido la curva de celularización. Hoy vas a la sierra y la gente tiene celular con acceso a redes sociales. ¿Y a quién creen ellos? Al videíto que mandaron, que la vacuna es mala. Entonces, se rechaza la vacuna y hasta creen que se les pone un chip”, sostuvo el también docente en la Universidad César Vallejo.

Frente a este escenario, Tresierra recalcó que es importante que el Gobierno inicie una campaña de educación “seria” para que la población crea en la efectividad de la vacuna. “Se necesita ser más enfáticos para que la gente deje de creer en esos videítos graciosos que circulan en redes sociales. Mientras más gente esté vacunada, hay menos probabilidades de que varíe el virus”, manifestó.

Respecto al panorama para este 2022, Tresierra, sin embargo, afirmó que no es más peligroso al de finales del año 2020. “El virus aparece en una población vacuna cero. Hoy tenemos nuevas variantes, pero más del 70% de la población está inmunizada”, explicó.

“Probablemente tengamos un aumento de casos, un pico en verano, pero no creo que lleguemos a una situación tan desesperante como tuvimos en la primera y segunda ola”, agregó.

Tresierra expuso su posición: “Si la persona está vacunada y le llega el virus a la garganta, no le va a producir mucho daño y ya no vamos a estar en esa desesperación de que vamos a necesitar un ventilador mecánico, salvo su situación se complique por alguna comorbilidad u otra razón”.

El galeno precisó que el virus varía por naturaleza y que la vacuna “es como una llave a la cerradura”. “Ese es el peligro de que se generen nuevas variantes, que aparezca el salto inmunológico, que significa que la nueva variante no pueda ser reconocida por la vacuna”, alertó.

Error

Hasta el último informe emitido por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), La Libertad cerró el año con un total de 133,176 infectados y 10,320 fallecidos desde que empezó la pandemia [marzo de 2020]. De la suma de muertos, 4,888 se registraron en 2020 y 5,432 en 2021.

José Cabrejo Paredes, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, opinó que los escenarios no han variado debido a que las autoridades “no han logrado cambiar el comportamiento social”. “Hay una desesperación por regresar a la antigua ‘normalidad’ con las mismas costumbres que nos han llevado a estos contagios”, criticó.

Para el galeno, uno de los principales errores en la lucha contra el SARS-CoV-2 es “centrarse” en la inmunización y no educar a la población. “Es triste que no se tenga en cuenta el trabajo que debe hacerse desde la comunidad. [...] Son justamente los vacunados quienes menos se están cuidando. [...] La variante ómicron es más rápida para contagiar y expandirse, pero el comportamiento social es clave. No hay población irresponsable, sino confundida”, enfatizó.

José Cabrejo agregó que entre el 15 y 30 de enero sabremos con precisión si la curva de contagios se disparó por el comportamiento que tuvo la población en Navidad y Año Nuevo. “Si hubiésemos ejecutado el Plan de Abordaje Comunitario Integral en Territorio (PACIenTE) que expuse en agosto de 2020, con plena seguridad nos habría mejorado el escenario en estos días”, comentó.