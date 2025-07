Otra vez las carreteras de la región La Libertad se convirtieron en escenario de un grave accidente de tránsito. Esta vez el siniestro se registró en la ruta que une el distrito de Agallpampa, en Otuzco, y la provincia de Julcán. en la sierra liberteña.

El accidente dejó cuatro personas heridas, entre ellas, tres funcionarios que laboran en la Municipalidad Distrital de Carabamba. Según testigos, el siniestro ocurrió a pocos kilómetros del distrito de Mache. La camioneta chocó contra un cerro de piedra.

Hasta el lugar llegó personal del centro de salud de Mache para auxiliar a los heridos.

Aún no se ha determinado la causa qué originó que el conductor pierda el control de la unidad; no obstante, no se descarta una posible invasión del carril contrario y exceso de velocidad.

Las autoridades correspondientes ya vienen investigando los hechos para esclarecer lo sucedido.