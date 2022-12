Carlos Mesía Ramírez, abogado de Daniel Marcelo Jacinto, estimó que en cinco días se podría levantar la orden de captura que pesa sobre su patrocinado. Esto lo dejaría expedito para volver a asumir como alcalde de Trujillo.

Como se recuerda, el exapepista fue suspendido del cargo el 2020 y pasó a la clandestinidad, tras ser sentenciado en segunda instancia a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por la presunta sobrevaloración en el alquiler de cinco baños químicos, durante su gestión en la comuna de La Esperanza. Esta pena, el último 25 de noviembre, fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC), que dispuso que se vuelva a revisar el caso.





Voz autorizada

En declaraciones para Polémica Noticias, Mesías Ramírez reveló que por lo pronto ya oficiaron al Ministerio del Interior para que borre de su sistema la orden de ubicación y captura que pesa contra Daniel Marcelo. No obstante, dijo que, al no obtener una respuesta, su patrocinado deberá mantenerse en la clandestinidad hasta que ya no aparezca en la lista de los más buscados.

“Me parece que la semana que viene (se levantará la orden). El problema es que el jueves es feriado, un poco complicado, y vamos a ver qué se puede hacer. El viernes quizá, vamos a ver, quizá pueda suceder este mismo lunes (5 de noviembre). Depende de la rapidez con la que actuemos y la rapidez con la que los funcionarios administrativos del Poder Judicial estén dispuestos a colaborar con la sentencia del Tribunal Constitucional”, señaló.

Sobre el fallo, dijo que “hace justicia” a su patrocinado. “El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas, hubo una motivación defectuosa, que se basa en una prueba insuficiente, y lo que queda ahora es que el Poder Judicial abra nuevo juicio; pero no hay pruebas para sentenciar porque las pruebas que sentenciaron al alcalde Marcelo han sido declaradas inválidas. Es prácticamente imposible que se pueda juzgar a una persona con una prueba que no existe”, agregó.





Pedido

Sobre el tema, los regidores Hernán Aquino y Andree Gallo indicaron que respetarán la decisión del Tribunal Constitucional.

Además, Aquino dijo esperar que Marcelo “no mueva absolutamente nada en la parte administrativa de la municipalidad, porque estamos a escasas dos semanas de terminar la gestión”.