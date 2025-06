Gabriela Lozada Baldwin, secretaria regional de Somos Perú en La Libertad, confirmó ayer que Daniel Salaverry Villa, quien se perfilaba como su principal cuadro para postular al Gobierno Regional de La Libertad, optó por renunciar al partido de forma definitiva.

La dirigente comentó que fue determinante la condena de 8 años de prisión que dictó, como adelanto de fallo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra Daniel Salaverry por los delitos de peculado doloso, pues esa situación la obligó a tener que “sentarse con nuevos personajes” que tienen aspiraciones de candidatear a la Región por Somos Perú.

NO LE GUSTÓ

“Eso molestó a Daniel Salaverry. Lo ha visto como una traición, me lo ha dicho con esas palabras; pero él tiene que entender que un partido político no es un club de amigos. Acá estamos para ver los mejores cuadros que puedan representarnos en unas elecciones. Eso me ha tocado hacer”, señaló Gabriela Lozada.

PROYECCIÓN

La secretaria regional de Somos Perú resaltó que la sentencia que recibió Daniel Salaverry no solo lo estaría inhabilitando políticamente, sino que está en juego una pena privativa de su libertad por ocho años. “Es entendible que él se haya alejado un poco de la organización política y de mi persona. Siempre lo he tratado de entender, pero él también tendría que entender que como partido no podemos arriesgarnos a quedarnos sin una candidatura regional”, resaltó.

Lozada aseguró que siempre fue directa y frontal con Daniel Salaverry en cuanto a su candidatura y lo que pueda suceder con el proceso penal que afronta.

“Siempre se le dijo que era el principal cuadro para la Región, pero también se le advirtió que si las cosas le iban mal con el recurso de apelación que presentó en Lima, tendríamos que ver un plan b y él es quien ha pateado el tablero. Yo no lo he sacado de carrera”, enfatizó.

EL CASO

A Daniel Salaverry se le acusó de presentar informes de semanas de representación que contenían, presuntamente, información falsa para sustentar actividades que realizó como congresista por la región La Libertad entre noviembre del 2017 y marzo del 2018.

Salaverry, que llegó a ser el presidente del Congreso, siempre sostuvo que esa denuncia no tenía fundamento.

Ayer tratamos de hablar con él, pero no respondió las llamadas que le hicimos.