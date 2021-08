Incontrolable. El desorden y los cobros irregulares por un lugar privilegiado, nuevamente, fueron una constante durante la jornada de vacunación que se retomó ayer con la aplicación de más de 43 mil vacunas del laboratorio Pfizer en 23 puntos de vacunación de los 11 distritos de Trujillo.

Ni las autoridades políticas, policiales, del Ejército o los brigadistas de Defensa Civil controlaron todo el caos propiciado por el acceso a la vacuna ante la inminente tercera ola del nuevo coronavirus (Covid-19) que acabó con la vida de 10,041 personas en La Libertad.

DETALLES

El mediodía del último viernes en la periferia de Trujillo se empezó a formar colas ante la anunciada Vacunatón del Gobierno Regional de La Libertad. Las personas no guardaron el distanciamiento, cientos no usaban correctamente la mascarilla y el protector facial quedó en el olvido en varios distritos. La Gerencia de Salud de La Libertad recordó que para hoy sábado programó la vacunación con Pfizer en primera dosis para mayores de 45 años y en segunda dosis para mayores de 40 años.

“Es imposible que nadie pueda verificar como hay personas que están ingresando a la cola sin haber estado en ningún momento, a nosotros nos ofrecieron esos lugares por 50 soles, pero no hemos accedido”, declaró una mujer en los exteriores del Instituto Tecnológico de Florencia de Mora.

No es la primera vez que se registra esta incidencia; hace una semana se reportó en el local de vacunación del Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Trujillo. Al respecto, el vicegobernador regional dijo que las demandas en torno a estos cobros irregulares serían atendidas por la Policía, asimismo, en declaraciones a Correo, le pidió a la población no pagar.

“Mucha gente que está aprovechándose de esta circunstancia”, mencionó.

CUESTIONAMIENTOS

Ante esta situación, varios alcaldes le pidieron al gobernador regional, Manuel Llempén Coronel, que insista ante el Gobierno Central para que asigne más lotes de vacunas contra esta letal enfermedad.

Para Martín Namay Valderrama, alcalde de La Esperanza, el proceso que culminará hoy no debió ser considerada como una vacunatón.

“Esta actividad de vacunación no es ninguna Vacunatón, es una jornada más de vacunación porque solamente hay 6,900 dosis de Pfizer y cómo va a ser una Vacunatón con 4,700 dosis de Sinopharm. Eso se va a acabar en mediodía, por eso le pido a la doctora Kerstyn Morote (gerente regional de Salud) y al gobernador Manuel Llempén y a los congresistas seguir alzando la voz ante el Gobierno porque esta es la segunda semana que la gente está pasando malas noches para poder tener su primera o segunda dosis, no es justo”, indicó.

En Florencia de Mora se asignaron 2,800 dosis de Sinopharm y 1,700 de Pfizer. En ese sentido, el alcalde de este distrito, Hermes Cabeza, respaldó la postura de Martín Namay.

“Esto no es una Vacunatón, es una jornada como las que se han dado anteriormente, hay que requerir más dosis al Gobierno”, resaltó.

Por su parte, el alcalde de Trujillo, José Ruiz, indicó que tras el voto de confianza, es necesario que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, visite La Libertad para que actúe consecuentemente.

“La población no está contenta porque son pocas las vacunas que han llegado a la región La Libertad, entonces lo que pedimos es que el ministro de Salud venga a la ciudad de Trujillo para que pueda conocer y asumir un compromiso. Es cierto que Trujillo o La Libertad no le dio los votos al presidente, pero no creo que por eso tomen represalias”, afirmó.

PIDE CALMA

La gerente regional de Salud, Kerstyn Morote García, afirmó que hace una semana se colocaron 95 mil dosis en cinco días y que en esta oportunidad se colocarán 93 mil en dos días y por ello sí se considera una Vacuntón. Además, la funcionaria lamentó el desorden registrado y pidió calma a la población.

“Si mañana (hoy) no llegaran a colocarse su primera o segunda dosis; la próxima semana vamos a estar recibiendo un lote de aproximadamente 75 mil dosis, así que hay que pedirle tranquilidad a la población”, refirió.