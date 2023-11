La Libertad es azotada por la criminalidad y a pesar de ello delincuentes que caen en flagrancia perpetrando robos, asaltos, extorsiones, entre otros delitos, no son enviados a la cárcel y quedan libres para que sigan perpetrando ilícitos.

Según estadísticas de la Tercera Macro Región Policial, de enero a octubre de este año solo el 16.24% de personas atrapadas en pleno acto delictivo fueron encerradas en el penal El Milagro de Trujillo. Estas cifras son menores a las reportadas durante el 2022, en donde se encerró al 24.01% de los detenidos.





El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel PNP Javier Méndez, reveló durante la última reunión que sostuvo con integrantes del Consejo Regional de La Libertad que este 2023 las comisarías y unidades especializadas detuvieron en flagrancia delictiva a 3,294 personas. Ellas fueron llevadas al Poder Judicial porque el Ministerio Público solicitó se les dicte prisión preventiva.

Sin embargo, pese a las pruebas que se presentaron, solo fueron enviados a la cárcel 535 detenidos. “Van a decir que no todos se van a ir presos, pero ojo que ni siquiera estamos hablando del 30%. Entonces, acá lo que se necesita es compromiso, se necesita contundencia”, indicó.

El año pasado, en tanto, las comisarías atraparon a 2,055 personas con las ‘manos en la masa’, mientras que la Divincri detuvo a 740.

Del total (2,795), solo se dictó prisión preventiva para 671 ciudadanos. En tanto, se dispuso que 2,124 investigados queden libres y sean citados.

“Se supone que si esos 2,795 están yendo al Poder Judicial, es porque la Policía le ha dicho al fiscal: ‘acá están los requerimientos de convicción, haga usted su tesis porque esa gente es la que está cometiendo delitos, esa es la que está fregando a la población’”, indicó el oficial.

Méndez también precisó que algunos fiscales no estarían cumpliendo con la disposición que “obliga a todos los fiscales a participar de manera presencial inmediata en actos de investigación que realiza la Policía ante un hecho delictivo”.

Agregó que hay quienes ofrecen llegar a las diligencias, pero no aparecen, lo que hace que agraviados, tras horas de espera, desistan de denunciar y acusen “maltrato”.

También denunció que dos personas detenidas en flagrancia en Tayabamba (Pataz) fueron liberadas porque no tenían abogados y cuando la Fiscalía comunicó a la Defensoría Pública, ellos habrían respondido que “sábados y domingos no trabajan”. “No estamos comprometidos, la Policía no puede estar sola en esta investigación”, acotó.





Para el abogado y exconsejero regional Greco Quiroz, urge que el gobernador César Acuña cite a los operadores de justicia: Policía, Fiscalía y Poder Judicial, para que articulen esfuerzos y se defina un trabajo conjunto para evitar que delincuentes queden libres por descoordinaciones.

