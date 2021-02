Desconcierto en el Gobierno Regional de La Libertad. El gerente regional de Salud, Fernando Padilla Bartra, estaba casi convencido de que el Ejecutivo enviaría 17,400 vacunas contra el nuevo coronavirus para inmunizar a todo el personal de salud, pero ya se confirmó que esto no sucederá.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha asignado a La Libertad un segundo lote de 7,954 dosis del laboratorio chino Sinopharm que hoy arribarán a Trujillo.

Todo se complicó

“Esperamos, porque todavía no nos confirman del nivel central, que lleguen más de 14 mil vacunas para completar las 25 mil dosis que se tenía programado, va a depender netamente de Lima”, había señalado Padilla Bartra antes de que se confirmara la decisión de la gestión del presidente Sagasti.

Al respecto, la jefa del área de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, Milagros Rosales Marreros, agregó que todavía no se sabe las razones por las que envían ese número de vacunas, cuando se esperaba que sean las 17,400 restantes para completar con las casi 25 mil dosis para administrar al personal de salud.

Pero añadió que se proseguirá con los mismos protocolos establecidos con el envío del primer lote de 7,367 vacunas. Es decir, hoy llegarán en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú y serán transportadas al almacén regional de vacunas para su resguardo “y se mantengan en la temperatura adecuada que exige el medicamento, que es entre 2 a 8 grados centígrados”, dijo.

El padrón

Milagros Rosales, asimismo, precisó que estas dosis también vienen con su padrón nominal del Minsa; figura el nombre del profesional o técnico de salud que deberá recibir la vacuna. Sin embargo, ante las inconsistencias registradas recientemente, el gerente regional de salud, Fernando Padilla, sostuvo que serán “meticulosos” en analizar esa relación para evitar inconvenientes posteriores.

“La aplicación de estas vacunas tomará casi el mismo tiempo que nos tomó el primer lote que recibimos”, dijo Padilla. Es importante reconocer, de acuerdo al funcionario, que nuestra región fue una de las primeras en garantizar un proceso exitoso de vacunación.

En ese sentido, desde el gobierno regional también aclararon que en esta segunda etapa se estará priorizado el personal asistencial y no el administrativo, e incluso afirmaron que la vacuna llegará a los lugares más lejanos como es el distrito de Ongón, en la provincia de Pataz.

Privilegios con la vacuna

Manuel Cedano Guadiamos (67), Claudia Cedano Burga (32) y Javier Masías Mimbela (51) fueron beneficiados con la vacuna entregada por el mismo laboratorio que le vendió un millón de dosis al Estado para inmunizar al profesional de primera línea. Ellos se vacunaron antes que todos en el 2020, y a decir del gerente regional de Salud incurrieron en una falta ética.

“Mi posición general es que dentro de la ética es una falta, no solo para los médicos sino para los funcionarios y sus familiares que se han visto beneficiados con esta vacuna. En segundo lugar recordar que han sido acciones individualizadas, ya sea por alguna situación o contacto”, refirió.

En otro momento, el funcionario refirió que las acciones que sancionen el aprovechamiento de estos tres especialistas de la salud se verá en Lima. Hay que tener en cuenta que hay una comisión investigadora que ha sido conformada por el Ministerio de Salud.

“Recordarles que de los tres médicos, la doctora (Claudia Cedano Burga) trabaja en Lima ya hace un tiempo, no pertenece a la Región; el doctor del Iren (Manuel Cedano Guadiamos) está trabajando en el Iren, pero no se tenía ningún conocimiento de que se había vacunado (…) En ese sentido, también tenemos otro médico (Javier Masías Mimbela), pero que no está en la región, el doctor fue un exfuncionario de la Gerencia Regional de Salud. Lamentablemente se ha puesto que el fuera responsable de esta área, pero ya lleva dos años en la ciudad de Lima haciendo la residencia de epidemiología”, añadió.

Lo que también es cierto es que uno de los médicos recibió una tercera dosis. Se trata de Manuel Cedano, quien se vacunó una vez más cuando el Gobierno envió el primer lote de 7,367 dosis contra el nuevo coronavirus; Cedano estuvo en el padrón a pesar de que realizaba trabajo remoto.

“Limpien el padrón”

El gobernador regional Manuel Llempén Coronel participó en el GORE Ejecutivo, evento en el que los gobernadores de todas las regiones del país tienen la oportunidad de dialogar directamente con el presidente de la República.

En esta reunión Francisco Sagasti le pidió a Manuel Llempén y a los demás gobernadores que lo ayuden “limpiando” los padrones que maneja el Minsa para inmunizar al personal de salud.

Llempén también tenía previsto que con el segundo lote de dosis se podrían inmunizar al personal de la Policía, del Ejército, Cruz Roja, Bomberos, agentes de seguridad ciudadana de las municipalidades y el personal de limpieza.

En esta misma reunión también se descartó que los gobiernos locales y regionales puedan adquirir de manera directa las vacunas contra el nuevo coronavirus.

Según les indicaron a los gobernadores, “la compra de vacunas no es nada fácil sino algo extremadamente especializado, con cláusulas contractuales de 20 a 30 páginas con detalles legales y técnicos que requieren equipos expertos en materia legal y médica. Por cada contrato que se hace hay un equipo de cinco personas revisando y cada contrato está yendo y regresando hasta 15 veces”.

Esperaban la vacuna

Este Diario dialogó con el nuevo comandante departamental de los bomberos, Heber Robles Castillo. Él nos señaló que le habían confirmado que los voluntarios serían vacunados el 20 de febrero.

“La Compañía de bomberos de Trujillo (Salvadora N.° 26) es la que tiene más de 400 bomberos voluntarios, de todas las edades, de todas las experiencias, y ahora se están priorizando la atención básica y está viniendo por acá un grupo de 10 bomberos diariamente. Las vacunas en esta actualidad es muy segura, porque la tecnología con la que hacían la vacuna hace 30 años no es la misma. Acá hay personas que muy probable no deseen vacunarse y están en todo su derecho, pero no podrán acceder a los cuarteles, porque si no está vacunado será un potencial riesgo”, indicó.

En La Libertad, 90 bomberos dieron positivo al nuevo coronavirus, y uno falleció. Ahora, tendrán que esperar a la nueva disposición del Gobierno.

Se refuerzan

La Municipalidad Provincial de Trujillo adquirió un nuevo generador de oxígeno, para repotenciar la planta de oxígeno medicinal que recarga balones de manera gratuita, y que abastece a familias, hospitales y municipalidades que requieran de este vital elemento y tengan pacientes covid-19, entre otras enfermedades respiratorias.

El alcalde José Ruiz, en compañía de regidores, entregó el nuevo generador que ayudará significativamente en el llenado de los balones. Es así que se espera reducir la demanda de los balones para oxígeno medicinal.

“Se ha comprado con nuestros propios recursos. Le exigimos al Gobierno que recapacite porque ya nos han cortado la esperanza de llegar a más gente diciéndonos que ya no se pueden comprar más vacunas”, aseguró.