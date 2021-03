El abogado César Valera Malca, especialista en Derecho Laboral reconoció las ventajas y desventajas de depender, actualmente, del sector privado y público.

De acuerdo al letrado, desde la empresa privada está asegurado el crecimiento profesional, caso contrario en el sector público, ahí predomina el estancamiento, aseguró. “Una ventaja del sector privado es que no hay límites, las personas más capacitadas tendrán mejores oportunidades y eso se ha visto; la remuneración, de pronto yo ganaba 1,500 y descubren que tengo la expertiz en manejar tecnologías de la información, ahora muy de moda con el teletrabajo, entonces, de pronto, el empresario va a valorar la fuente productividad. Lo que el empresario busca es maximizar en este caso la utilidad. A diferencia del sector público, no hay estándares, no hay metas”, indicó.

En ese sentido, el profesional señaló que en el sector privado hay más facilidades para ascender y generar mejoras remunerativas. “El derecho al ascenso es mucho más práctico y dinámico en el sector privado que en el sector público, porque en este sector hay que recordar que se necesita de un concurso público de metas”, dijo.

Sin embargo, precisó que en tiempo de crisis, en el sector público prevaleció la estabilidad laboral, en cambio en el privado hubo una reducción de personal justificada por ley en la suspensión perfecta de labores.