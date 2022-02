En la Primera Audiencia Pública Descentralizada organizada por la Comisión Multipartidaria del Congreso de la Republica, denominada: “Evaluación de Propuestas para Evaluar, Proponer, Fiscalizar e Impulsar la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic”, se recibieron planteamientos por parte de los diversos sectores gremiales agrarios, productivos, juntas de usuarios y políticos, con la finalidad de encontrar a la brevedad posible fórmulas para el destrabe de las obras de la III Etapa.

En la reunión se resaltaron los beneficios establecidos en el estudio de factibilidad, como son: la generación de 150 mil puestos de trabajo, habilitación al sistema de riego de 30 mil has., US$ 1,300 millones anuales de divisas adicionales; US$ 450 millones en inversiones privadas adicionales, S/. 100 millones de ingresos familiares, así como el abastecimiento de agua potable para el 100% de la población de Trujillo y distritos.

También se dio a conocer los perjuicios económicos generados por la paralización de las obras, debidamente identificadas por el PECH y el GORE. Además, en el cónclave se estableció como acuerdo de la Audiencia Pública Descentralizada, la urgente necesidad que las partes (Estado y Concesionaria) se pongan de acuerdo y soliciten la postergación de la lectura del laudo arbitral para encontrar y plantear nuevas alternativas que resuelva el conflicto.

El representante de la Concesionaria, Alfonso Pinillos, sostuvo en su intervención, que tienen la mejor disposición para culminar la obra sin añadir ningún costo adicional a las que están suscritas en el Contrato de Concesión. “Se hace difícil que una tercera empresa culmine el 30% de una obra modular, estando obligado a garantizar el 100 % la seguridad ante los riesgos de la presa, máxime si ha sufrido un fenómeno del Niño y afectada por una paralización de obras desde 2016″. “Tenemos la capacidad se reiniciar la obra de manera inmediata y culminarla en un periodo muy rápido.

“Hay un arbitraje, tenemos plena disposición para sentarnos con el MIDAGRI para discutir cuáles son los mecanismos para destrabar esta obra y llegar a un acuerdo consensuado y continuar con el desarrollo de la III Etapa de Chavimochic. Tiene que haber una postergación de la emisión de laudo. Esta postergación tiene que ser consensuada entre MIDAGRI y la Concesionaria. Nosotros no solicitamos sobrecostos ni medidas extraordinarias sino lo que proponemos es continuar con las obra de la Presa Palo Redondo, dentro del marco del contrato establecido”, comentó Pinillos.

GERENTE

A su turno el gerente del Proyecto Especial Chavimocjhic, Edilberto Ñique Alarcón,, reconoció las expectativas de generación de puestos de trabajo que se originó con el inicio de las obras el III Etapa, en ese sentido recordó que se han realizado gestiones para destrabar las obras, desde el Convenio entre el MIDAGRI y el Gobierno Regional La Libertad, y se tuvo el apoyo del ministro de Agricultura de aquel entonces, Jorge Montenegro, sin embargo los cambios sucesivos de ministros retrasaron nuestras gestiones.