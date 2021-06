Para el exsecretario regional del Partido Aprista Peruano en La Libertad, Fernando Alfaro Jiménez, la renuncia de algunos militantes del partido de la estrella, principalmente de quienes han ejercido cargos por encargo popular, se debe a un cálculo netamente electoral, hecho que calificó como traición.

“Todo aquel militante del partido (Aprista) que dejó de creer en el partido no solo puede renunciar, sino que debe hacerlo inmediatamente, no se puede estar donde no nos sentimos identificados, pero si esa renuncia se debe a cálculos electorales eso tiene otro nombre y se llama traición”, enfatizó.

Sobre la dimisión al Apra del exalcalde de Florencia de Mora, y actual regidor de Trujillo, Wilson Toribio Vereau, Alfaro le pidió responder los motivos que lo llevaron a renunciar a la agrupación política, la cual le permitió ser burgomaestre por más de 12 años y ahora ocupar el cargo de concejal.

“Él (Wilson Toribio) debe responder los motivos de su renuncia, si fue porque dejó de creer en el Apra o fue por cálculo electoral. De su respuesta se sabrá si es traición o un tema principista. Quienes se desesperan por un cargo y no les importa dejar de lado sus ideas no tienen espacio en nuestro partido y le pedimos que renuncien de inmediato”, dijo.

A pesar que el Partido Aprista perdió la inscripción como organización política, al no participar de los últimos comicios generales, el exaspirante al Congreso de la República alegó que los militantes y dirigentes apristas buscaran que el partido que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre participe de las próximas elecciones regionales y municipales.

De otro lado, Alfaro Jiménez dijo que se encuentran a la espera que el JNE emita la resolución retirándolos del registro de organizaciones políticas para poder hacer los trámites necesarios y recuperar su inscripción. “Jóvenes y adultos con o sin cargo estamos involucrados en la tarea de reinscribir al partido y los que no quieran ayudar en esa labor pueden y deben dar un paso al costado, que sigan con sus proyectos personales y nos dejen en al partido a quienes trabajamos por encima de ambiciones electorales”, acotó.