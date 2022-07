El jefe (e) de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, coronel Walter Calla Delgado, confirmó que el Ministerio Público investiga por secuestro a los integrantes de las rondas campesinas que mantienen retenidas a dos personas desde hace 12 días en la provincia de Pataz.





El caso

El pasado 29 de junio se reportó que ocho mujeres fueron retenidas por las rondas campesinas en Chilia. Incluso, en videos se ve a una de las agraviadas colgada de los pies con una cuerda. A ella se le pedía que acepte que practicaba brujería.

Ante esto, el oficial advirtió que las rondas “no pueden violar derechos humanos, no pueden secuestrar, no pueden maltratar y no pueden torturar”.

Agregó que tras conocer el caso se dispuso que agentes busquen a las agraviadas, sin resultados positivos por lo agreste de la zona.

“Hay una investigación abierta en el Ministerio Público por el delito contra la libertad personal y secuestro”, indicó el coronel Walter Calla.

El jefe de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, José Agüero, en tanto, dijo que por información de la comisaría del sector se sabe que solo dos mujeres permanecen retenidas. Una de ellas es Irene de La Cruz (64) y la otra fue identificada como Octavia.