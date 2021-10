Hoy a las 2 de la tarde, el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, tendrá que responder por la compra de cinco camionetas para seguridad ciudadana y otros equipos cuya adquisición apoyó con su voto cuando era regidor en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, en noviembre del 2013.

Resulta que todo se adquirió por más de 1 millón de soles previa exoneración del proceso de adquisición. En este caso, ya están sentenciados en primera instancia Julio Alvarado Villavicencia y Willy Espinoza Ninaquispe, exgerente de seguridad ciudadana y gerente municipal dela gestión de Dilia Mestanza Rengifo, respectivamente.

A juicio

El juez del Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Julio Neyra Barrantes está a cargo de este caso. Los dos acusados son José Ruiz y Dilia Mestanza.

“Al acusado José Prudencio Ruiz Vega (con mandato de comparecencia simple), a quien se le notificará en su domicilio real (…), bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inconcurrencia injustificada y ordenarse su conducción compulsiva”, se lee en la resolución N.º 38 firmada por el juez.

Esa notificación realizada por el magistrado Neyra Barrantes fue para el nuevo juicio oral de este caso, programado para el último 22 de octubre. El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, acudió sin mayor reparo.

Pedido Fiscal

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios ha tipificado la adquisición realizada por la Municipalidad Distrital de Huanchaco como negociación incompatible en agravio del Estado.

En ese contexto, solicitó que se imponga la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, la inhabilitación para ocupar algún cargo público por el mismo plazo.

“En cumplimiento al mandado superior deberá convocarse a un nuevo juicio oral a los procesados José Ruiz Vega, Eufemia Vásquez Tarrillo, Ricardo Apolaya Tafur y Dilia Mestanza Rengifo, el cual será programado en concordancia con la agencia judicial”, se precisa en otra parte de la resolución del octavo juzgado.

Sin respuesta

Este Diario buscó la declaración del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta. Ayer, trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo realizaron una protesta exigiendo el cumplimiento de pactos colectivos; la autoridad, cuando vio a los medios de comunicación prefirió no manifestarse, y se retiró resguardado por su personal de seguridad que no permitió que realicemos las preguntas correspondientes sobre este caso.