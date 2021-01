Después de sostener una reunión con la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep), María Isabel León de Céspedes, el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, anunció que convocará a los alcaldes de la región La Libertad, con el fin de exigir al Gobierno Central las facultades para adquirir directamente vacunas contra la COVID-19, en un contexto donde ya se inició la segunda ola de la pandemia en el país.

“Hemos conversado con la presidenta de la Confiep y hemos coincido de que el Gobierno Central pone muchas trabas para que los gobiernos locales y el sector privado puedan contribuir en la lucha contra esta pandemia. El ejecutivo no brinda las facilidades para sumarse a esta lucha, mientras que las cifras de muertes y contagios siguen en franco crecimiento; más aún que existe un déficit de camas UCI y personal de salud que atienda”, explicó el máximo titular de la provincia de Trujillo. En esa línea, Ruiz Vega recordó que, el año pasado, la implementación de la Planta de Oxígeno Medicinal no correspondía a los municipios locales; sin embargo, desde la comuna provincial se impulsó su dotación.

“Y hoy está salvando cientos de vidas de pacientes COVID-19. Con decisión política, todo es posible”, puntualizó en la cita virtual que sostuvo con la presidenta del gremio empresarial. Confiep cuestiona burocracia Por su parte, León de Céspedes cuestionó duramente al Ejecutivo, dada la lentitud de la compra de vacunas y por el secretismo de las negociaciones con la empresa Sinopharm (de China).

En ese sentido, enfatizó que urge que se definan los protocolos del Estado Peruano para poder cristalizar esta compra a la brevedad posible. “Creo que el Gobierno (Central) no está articulando de manera correcta, de repente está desbordado con la situación; pero tampoco acepta ayuda (…) Es difícil ayudar a un gobierno que no se deja ayudar, a un gobierno que no crea mesa de trabajo con los expertos en lo que se pueda compartir y la información con que se le pueda acompañar”, cuestionó. Cabe recordar que el alcalde Ruiz ya sostuvo una reunión con el agregado comercial de Rusia, en la embajada respectiva, a fin de que la MPT adquiera la vacuna anticovid.

Sin embargo, al no ser esto posible, la autoridad provincial manifestó que se ingresaba una iniciativa legal a la comisión de Salud del Congreso de la República, a fin de que los municipios puedan hacerlo directamente con laboratorios del extranjero.