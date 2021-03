Johanna Gabriela Lozada Baldwin, candidato al Congreso con el número 2 en La Libertad por el partido Somos Perú, participó hoy en el programa de entrevistas “Diálogos con Correo”.

La aspirante al Legislativo reconoció que el actual escándalo del Vacunagate, que involucra al postulante al Parlamento por Lima Martín Vizcarra, está afectando su postulación, pues hay quienes ven al partido “manchado”. No obstante, ella continúa llevando sus propuestas por toda la región.

“Por supuesto que sí (ha dificultado en mi campaña). Yo pertenezco al partido Somos Perú desde hace cuatro años, vengo militando en el partido, siempre he tratado de jalar chicos que se interesen en política y obviamente después de esto se me ha hecho difícil porque ya tenemos una imagen del partido un poco manchada. Sabíamos que cada vez que nos sentábamos a la prensa el tema iba a salir, es inevitable, pero igual yo sigo caminado, tocando puertas para que la población me pueda conocer”, indicó.

Sin embargo, dijo que un punto que tiene a su favor es su hoja de vida, que no se ha visto manchada. También que cuando llega a algún punto conversa con los pobladores, con la finalidad de que se comprometan en ejercer un voto responsable.

“La gente está acostumbrada al político que llega con campañas millonarias. Yo llego como una candidata relativamente nueva, joven, nuevo rostro en política; pero llego a concientizarlos, a responsabilizarlos también, porque si somos críticos en decir que esta autoridad es corrupta, también debemos ser críticos en decir qué hacemos nosotros para cambiar esto”, agregó.

Gaby Lozada candidata al Congreso por Somos Perú

Respecto a sus propuestas, prometió que de llegar al Congreso priorizará la fiscalización.

“Seré una congresista fiscalizadora. El Perú tiene miles de leyes que no se cumplen, pero el congresista liberteño tiene grandes funciones que son tres: legislar, fiscalizar y representar. Yo pregunto, ¿algún día han visto a un congresista liberteño venir a fiscalizar los gobiernos locales, al Poder Judicial, las redes de salud, que también está politizada y amarrada con el Gobierno Regional?, nunca, no lo han hecho, porque lamentablemente hay un compromiso político y nos hemos acostumbrado a que el congresista sea del mismo partido político del acalde, del gobernador, y entonces con qué calidad moral van a venir a fiscalizar”, aseguró.

En ese sentido, lamentó que los actuales parlamentarios, tras ganar una curul, se hayan “olvidado” de La Libertad. “El congresista gana, se va a Lima y se olvida de la región por la que fue elegido, nunca más lo vemos, o lo vemos ejerciendo su no función, que es inaugurando puentes, colegios. Es la gran corrupción. Yo quiero cambiar eso, quiero ir a fiscalizar”, acotó.