La variante Delta continúa avanzando en la región La Libertad. El Gobierno Regional confirmó que el número de contagios por esta cepa del Covid-19 aumentó de 29 a 31 en las últimas 48 horas, por lo que las autoridades buscan frenar la letalidad del virus y hoy retomarán las campañas de inmunización con segundas dosis a mayores de 18 años que ya cumplieron más de 21 días desde que se les aplicó la primera inyección.





REPORTE

De los 31 pacientes con la variante Delta detectados, 27 radican en la provincia de Trujillo, otros 3 en Virú y 1 en Santiago de Chuco. Ellos se encuentran estables y no presentan complicaciones hasta ahora.

El gobernador Manuel Llempén reconoció que el incremento de casos preocupa, pues podría traer a la tan temida tercera ola del virus. Por ello, pidió a la población continuar respetando las medidas de bioseguridad para evitar los contagios.

“Nos estamos preparando, pero el sistema de salud no está preparado y en pocos meses no se puede cambiar la realidad histórica. Hemos mejorado de tres a seis veces el equipamiento en los hospitales, pero este virus nos ha demostrado que nada es suficiente y que la pandemia no se puede contrarrestar con una misma estrategia para cada provincia”, dijo Llempén.

Según la Sala Situacional Covid-19, en la región se han registrado 10,091 víctimas mortales de coronavirus. La provincia más afectada por esta enfermedad es Trujillo con 3,408 fallecidos. Respecto a los contagios, a la fecha hay 127,497 casos positivos en La Libertad. De ellos, 32,620 son de Trujillo.

El gobernador Manuel Llempén, asimismo, informó que hoy se reanudará la vacunación con segundas dosis a nivel regional. También se aplicarán primeras dosis a personas mayores de 60 años que no acudieron en su fecha programada y a gestantes con más de 12 semanas de embarazo.

Hasta el fin de semana se estima que se coloquen 200 mil vacunas en todo el departamento.

A la fecha ya se colocaron un millón y medio de dosis. De ellas, se aplicaron primeras inmunizaciones a un millón de personas y segundas inyeccios a 520 mil.