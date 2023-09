El último sábado, el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo, fue escenario de un hecho de violencia. Una banda de presuntos “marcas”, provistos de armas de fuego, asaltó a un ingeniero que acababa de retirar S/20 mil de una entidad bancaria; pero jamás imaginaron que su víctima los iba a seguir en su camioneta, los atropelló y producto de ese impacto uno de los presuntos maleantes murió.

Tras varios días de permanecer detenido, el ingeniero fue liberado por el Poder Judicial; sin embargo, el profesional, que habría actuado en defensa propia, deberá afrontar un proceso penal, pues es investigado por homicidio calificado.

IMPORTANTE

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento justo del atraco. Esta evidencia es determinante para que los jueces tomen una futura decisión con el agraviado, pues la defensa legal del presunto delincuente exige que lo envíen a prisión.

“El ingeniero actuó en legítima defensa de su vida y de sus bienes. No puede ser acusado de homicidio calificado”, comentó en una entrevista a Exitosa Trujillo el consejero regional por Trujillo, Robert De La Cruz, quien es abogado penalista de profesión.

El alcalde de la comuna de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, dijo que las imágenes de las cámaras de seguridad serán proporcionadas a la Policía para ayudar a la investigación del caso del asalto al ingeniero que terminó con la vida de un presunto delincuente. “Yo lamento este suceso, pero no nos quedamos en el lamento y he planteado al ministro del Interior, Vicente Romero, una serie de modificatorias al marco de seguridad ciudadana, ya que debido a que el sistema con el que se trabaja ahora no está dando resultados positivos.

