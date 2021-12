José Ruiz Vega asumió el cargo de alcalde en agosto de 2020, con la experiencia que le dio la Municipalidad Distrital de Huanchaco y tras el inesperado desenlace judicial del electo Daniel Marcelo Jacinto. La autoridad es consciente de que nadie lo alejará del sillón municipal de Trujillo y que al finalizar el 2022, su retrato quedará en la galería de alcaldes del Palacio Municipal.

En entrevista con Diario Correo, hizo un balance de los 16 meses de su gestión, respondió por el proceso judicial que afronta, el rol protagónico que le ha dado a su esposa y, además, les envió un mensaje a sus críticos.

Ha cumplido un año y cuatro meses en el cargo de alcalde de Trujillo. ¿Cómo encontró la administración de la municipalidad tras asumir el cargo de alcalde de Trujillo?

A raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, en el mes de agosto (2020) encontramos una inversión del 10%. El año pasado había una recesión, una cuarentena, se suspendieron las labores en instituciones públicas y privadas, se paralizó la provincia y nuestro país. Encontré todo detenido, con más de 800 personas en sus casas, pero el año pasado hemos podido lograr la ejecución del presupuesto superior al 60%, y eso se ha conseguido trabajando a dos turnos debido al impedimento del personal que está en casa.

Teniendo en cuenta su experiencia en la municipalidad de Huanchaco y las diferencias obvias que existen, ahora en Trujillo, ¿qué balance le hace a su gestión?

Bueno, el balance es que hemos podido gestionar proyectos, en mi periodo como alcalde he podido gestionar presupuesto por más de 33 millones de soles para 10 colegios, 8 están en ejecución y dos hemos inaugurado. Asimismo, hemos ejecutado proyectos en pistas, pero hemos encontrado una ciudad con una herencia en pistas malas, después del fenómeno El Niño la ciudad quedó destruida y desde ahí recién estamos empezando a reparar. Es un pasivo que nos ha tocado asumir y un reto como gestión.

Termina el año con una ejecución presupuestal superior al 68%. ¿Qué puede comentar al respecto?

Yo creo que vamos a superar el 75% en gasto de inversión. Para el próximo año tenemos la planificación de invertir un 70% en pistas, queremos recuperar Trujillo. Segundo, el mejoramiento de las áreas verdes, el mejoramiento de las áreas verdes, seguir mejorando la limpieza pública y seguir gestionando proyectos para el próximo año.

El tema del comercio informal siempre ha sido una tarea pendiente de los alcaldes de Trujillo y siempre en campaña política las soluciones sobran. ¿Qué tan complicado es la solución definitiva?

No es complicado. Considero que la solución inmediata sería la reubicación de los comerciantes informales y para eso ya hemos ubicado el terreno, pero hay dos formas, podemos comprar el terreno o que un privado compre y nosotros apoyar en toda la parte técnica: aprobar la habilitación urbana, aprobar las licencias correspondientes. Hay más de 80 hectáreas disponibles; entonces la única forma es darle un espacio.

Sobre Marcelo

El título de alcalde provisional que le correspondía ha quedado prácticamente eliminado tras el fallo de la sala suprema contra Daniel Marcelo. ¿Sinceramente esperaba este desenlace del exalcalde?

La verdad que no me esperaba nada. No conocía los problemas judiciales que tenía, yo siempre lo he considerado como un amigo, lo he considerado como un alcalde con experiencia por lo que hizo en el distrito de La Esperanza. Después nada más, ya no me puedo pronunciar, no soy fiscal, no soy juez. Son las autoridades competentes quienes han tomado una decisión y él hará valer su derecho en otras instancias; lo que más me preocupa es la gestión, solucionar los problemas.

Cómo ha visto lo que ha pasado con militantes de APP involucrados en sentencias judiciales. Por ejemplo, el gobernador Llempén dijo que perjudica sobremanera la imagen del partido. ¿Qué opina usted?

Yo prefiero no pronunciarme respecto a los problemas judiciales de mis partidarios, autoridades. Prefiero no pronunciarme, más bien, invocar a nuevas personas a que se integren a Alianza Para el Progreso, yo creo que la persona no hace a un partido, el partido congrega a miles de militantes a nivel nacional.

¿Y el partido ya no es responsable de lo que pueda suceder con un militante, que termine sentenciado por corrupción?

Yo creo que cada persona asume su propia responsabilidad penal, civil y administrativa.

En el tiempo del alcalde Daniel Marcelo hubo muchas confrontaciones con el gobernador Llempén a pesar de que compartían la militancia en APP. Seguro que como regidor lo debe recordar. Por ejemplo, ¿eso también cambió?

Con el señor gobernador regional nunca he mantenido un enfrentamiento. Tampoco he tenido discusiones, al contrario, nos hemos sentado a planificar, organizar y a tratar temas de la provincia de Trujillo, hemos sentido el respaldo. Coordinamos muchas veces.

Sobre lío judicial

Ahora, sobre este último proceso judicial en el que se ha visto involucrado. ¿De verdad ha sentido que le quieren hacer daño con este proceso?

Lo que ha sido sospechoso es que después de ocho años se reabrió el proceso por el que ya en una oportunidad me absolvieron. Considero que en mi calidad de regidor de Huanchaco hemos hecho un buen trabajo, porque en el 2013, en Huanchaco y Trujillo vivíamos una inseguridad que llegó a su tope máximo de criminalidad, se dieron muchas normas en ese año tanto en gobernación y la municipalidad de Trujillo. Hicieron en Trujillo la exoneración de procesos y después en los distritos por las circunstancias que vivíamos y los Juegos Bolivarianos en Huanchaco y Trujillo. Las decisiones que se tomaron son políticas, pero nos quieren atribuir responsabilidad administrativa que no depende de un regidor, depende de los funcionarios. Creo que vamos a salir bien librados de esto, ya un juez nos absolvió.

¿Y de quién sospecha?

Bueno, yo creo que ahí hay rivales políticos, rivales que quieren hacer daño a la persona, quieren competir solos me imagino.

¿Sería alguien de su partido o de afuera?

(…) Ajenos del partido.

Actividad política de Ruiz

Ahora, quienes están involucrados en la política local están muy seguros de sus intenciones por participar en las elecciones del próximo. ¿Qué dice al respecto?

De mis rivales políticos he escuchado el tema de proselitismo político. Yo me dirijo a estas personas que han declarado: no existe proselitismo político porque, primero, a la fecha no soy precandidato ni candidato oficial, no se han convocado a las elecciones municipales donde hay restricciones; segundo, en ninguna actividad en la que he participado o dirigir ha sido político o municipal, no he puesto el logo de un partido y tampoco he hablado de política. A mis rivales políticos decirles que revisen bien en que consiste el proselitismo político, eso sí descarto tajantemente.

¿Por qué quizá en esta entrevista no aceptar esa intención?

Bueno, yo creo que en este año todavía no. El próximo año veremos que nuestro partido Alianza Para el Progreso convoque a las elecciones internas, vamos a evaluar y se anunciará en su debido tiempo.

También es cierto que hay por lo menos tres regidores que postularán a alcaldías distritales, ¿qué mensaje le daría teniendo en cuenta que tienen una función que no pueden descuidar?

También he sido regidor provincial. La función es de fiscalizar y de legislar, si tienen pretensiones políticas deben seguir avanzando, no es una falta ni un delito participar en un partido político, al contrario, es un derecho ciudadano de participar, de elegir y ser elegidos. Entonces creo que deben seguir con su propósito, pero sin valerse del cargo.

Lo que se percibe desde afuera es el mayor protagonismo que usted le da a su esposa. En anteriores gestiones esto no ha sucedido, además ella es vinculada con una actividad más partidaria. ¿Hay algo que aclarar o precisar sobre este punto?

No. Yo creo que primero hay que rescatar a la familia, y tenemos que hacerla participar en los eventos sociales. Desde que empezamos la gestión mi esposa asumió un rol importante como presidenta del Comité de Damas de la provincia de Trujillo, integrado por las demás esposas de los alcaldes distritales. Ellas se reúnen y hacen sus actividades propias. Buscan financiamiento para ayudar a los más necesitados. Mi esposa ha sido una pieza clave para los eventos sociales que hemos tenido como municipalidad, casi todos los eventos que hemos desarrollado en la municipalidad han sido gestionados de las actividades que ellas han desarrollado, eso no le ha costado ni un sol a la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Nacional

El presidente Pedro Castillo solo una vez ha venido a Trujillo y no se reunió con usted. ¿Eso es cuestionable?

Es cuestionable. Una autoridad como el presidente tiene que llegar a sus distritos y provincial y el día que llegó a nuestra ciudad y no convocar al alcalde provincial, no por José Ruiz, sino porque representamos al pueblo trujillano y era importante que nos cite. Hemos hecho todo lo posible para que al menos venga a la municipalidad y darle a conocer la realidad de nuestro pueblo, pero no se ha dado. Esa es una falta de respeto del señor presidente al pueblo trujillano.

¿Cuál es su posición sobre la vacancia que se promovió?

Considero que, por las circunstancias en las que se encuentra el país, no amerita una vacancia. Hay pobreza, desempleo y no es el momento de vacar a nadie, al contrario, se trata de sumarse al trabajo.