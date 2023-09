La Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad y Chavimochic sufrió un revés con la resolución N° 26 expedida este miércoles 27 de setiembre, en torno al caso del proceso que sostiene con la Empresa Agrícola Chicama. El Jugado Especializado Civil de Ascope declaró infundada la nulidad planteada por dicha procuraduría, y por tanto concedió la apelación presentada por la compañía privada, la misma que ahora pasaráa la Sala Civil Superior para su análisis.

Cabe indicar que la procuraduría regional pretendía, a través de un escrito presentado por el asesor legal Duncan Sedano, impedir que dicha apelación pase a la segunda instancia utilizando argumentos formales sobre la notificación de la sentencia, loscuales el juzgado desestimó al considerar que la apelación de la empresa Chicama “reúne los requisitos previstos por los artículos 366 y 367 del Código Procesal Civil”.“Además que dicho recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de ley estipulado en el artículo 57 del Código Procesal Constitucional”, señala el Juzgado Especializado Civil de Ascope en los considerandos de su resolución.

Como se conoce, la Empresa Agrícola Chicama presentó la apelación luego de que el juzgado ascopano sentenciara en primera instancia en contra de la demanda de acción de amparo presentada la entidad privada, en su búsqueda de restaurar la propiedad del predio conocido como Puente Tablas, que le fue confiscada con normas fuera de la Constitución. La procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad planteaba que esta apelación no pase a la segunda instancia.

“Los procesos judiciales transitan cuando menos por dos instancias. Yo no puedo pretender, a partir de argumentos que no existen, que el expediente no suba a la segunda instancia, por lo que la regla es esa, es un principio constitucional. Que el caso ahora vaya al tribunal y se examine si la resolución (sentencia) del juez de Ascope es correcta o no”, manifestó por su parte el abogado de la empresa Chicama,Oscar Calderón.

TE PUEDE INTERESAR: