Karen Sánchez Goicochea es una joven empresaria y exreina de belleza liberteña, y hoy en día, viene trabajando en un proyecto social para ayudar a los niños de la calle y personas vulnerables que se han visto afectada por la pandemia del Covid-19.

¿En qué proyectos te encuentras?

Soy arquitecta de profesión y está alineado a lo que hago. Además, soy imagen de algunas marcas y estoy encaminando una ONG para niños de la calle y personas vulnerables.

¿Qué te motivó a trabajar actualmente en beneficio de los más vulnerables?

Mi papá desde muy niño, a los 5 años, empezó a trabajar y dormía en las calles. Mi padre trabajó mucho, tuvo una niñez dura y es por eso que me incentiva mucho el trabajo con ellos. También apoyo a niños y jóvenes de una iglesia en el sector Río seco, en el distrito de El Porvenir. Yo quiero que ellos crezcan con una mentalidad distinta y salgan adelante para cumplir sus sueños y objetivos que tienen en mente.

¿Cómo ese es trabajo con niños y jóvenes de la iglesia en Río Seco?

Mis padres son evangélico-cristiano, mis padres me cultivaron siempre a ayudar a los demás. Crecí en este entorno, mi padre ayudó a diversas iglesias y cuando crecí, me contacté con las personas que mi familia apoyaba. Me hice amigos de ellos y vi que una señora recogía a niños de la calle y los llevaba a la iglesia. Por ejemplo, cada año, un niño tiene un padrino, hace una petición, a veces no son solo juguetes, sino colores, ropa o víveres. Así empecé a ayudar a este grupo de niños y jóvenes.

¿Cuál es el mensaje que le dirías a la juventud?

Siempre les digo a los jóvenes que sean persistente y hasta cuando te digan que no, tienes que prepararte en muchos aspectos, todo empieza desde uno mismo, no es tan fácil, pero todo está dentro de uno conseguir sus sueños.