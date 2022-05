El decreto supremo que dispuso la emergencia por inseguridad ciudadana de 45 días en las provincias de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú termina hoy y por ello las autoridades de la región La Libertad solicitaron al Ejecutivo que amplíe esta medida excepcional, pero esta vez con la aprobación de una partida presupuestaria y la dotación de logística, así como de personal de investigación criminal.

Pedido

Los alcaldes de Trujillo, José Ruiz Vega; Ascope, John Vargas Campos, y Chepén, María Cubas Cáceres, pidieron al gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones ampliar por otros 45 días el secreto supremo.

“El gobierno central todavía no se ha pronunciado, el gobernador, el general, los alcaldes lo hemos solicitado, pero esa ya es decisión del Gobierno central, que apruebe la prórroga de la emergencia, para que se pueda seguir combatiendo la delincuencia”, indicó el alcalde José Ruiz.

Para el burgomaestre, esta medida funcionó y permitió reducir los asesinatos en los últimos días. También hizo que se cuente con mayor presencia policial en las calles.

Recordó que en la última reunión que sostuvieron alcaldes, congresistas, policías y otras autoridades, se acordó exigir la ampliación, que debería ser por 45 días más.

La alcaldesa María Cubas, asimismo, aseguró que la medida también frenó los hechos delictivos en su provincia. “Ahora hay tranquilidad en los ciudadanos y creo que debe ampliarse la emergencia. Debe ser con presupuesto, porque esto cuesta”, agregó.

El burgomaestre John Vargas, en tanto, consideró que la emergencia no dio resultados en la región. Pese a ello, dijo que la medida debe continuar; pero para que funcione debe ser reforzada con presupuesto y una mayor dotación policial.

“El balance prácticamente es negativo, porque no ha dado resultados este estado de emergencia en mi provincia. No ha habido ninguna acción que haya llevado a cabo la Policía, no ha llegado el Ejército, no se ha enfrentado a la criminalidad, al hampa, a la extorsión, que sigue campeando en Ascope. El estado de emergencia no ha tenido el efecto que nosotros hemos esperado”, afirmó.

El congresista Héctor Acuña Peralta, por su parte, informó que el pasado 7 de mayo solicitó formalmente, a través de un oficio dirigido al premier Aníbal Torres, la ampliación del decreto supremo.

“Atendiendo el pedido de las autoridades locales, he solicitado una ampliación del estado de emergencia para La Libertad, pero esta vez que se complemente con la asignación de recursos necesarios para enfrentar la inseguridad ciudadana”, señaló.

Resultados

El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Jorge Angulo Tejada, indicó que la emergencia permitió disminuir en un 75% los asesinatos en las provincias declaradas en emergencia.

“El homicidio es el indicador más importante y que genera temor, zozobra, miedo; pero las armas incautadas van a tener un efecto directamente proporcional (en las muertes). En enero de 2022 hemos tenido 26 homicidios en la región, en febrero 18, en marzo 27 y en abril 15″, indicó.

El jefe policial también afirmó que este año las denuncias por extorsión descendieron, a diferencia del mismo periodo de 2021. Detalló que durante los cuatro primeros meses de 2022 se registraron 126 extorsiones en enero, 166 en febrero, 146 en marzo y 88 en abril.