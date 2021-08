El 9 de setiembre se conocerá a la empresa que se hará cargo del seguro para las obras avanzadas de la presa Palo Redondo, en la que se invirtió, de momento, 220 millones de dólares y, para su culminación, se requiere de otros 100 millones más. Una obra que resulta fundamental en el proyecto de irrigación más importante del norte del país.

Precisamente, el gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Edilberto Ñique Alarcón, destacó que con este contrato se dará un paso importante sobre la millonaria obra, sin embargo, enfatizó en que el Estado debe obligar a la concesionaria Odebrecht a culminar la represa.

Declara

“Nosotros debemos exigirle al concesionario que reinicie las obras porque el contrato está vigente. Realmente esa obra nunca debió estar paralizada. Hay que buscar los mecanismos para obligar a que lo hagan porque hay una carta fianza de por medio de ejecución de fiel cumplimiento en la obra”, señaló.

La culminación de la presa Palo Redondo será fundamental en la reinserción económica no solo de la región La Libertad, sino de toda la macro región nor oriente. Las autoridades del gobierno regional consideran a esta obra como el corazón de Chavimochic pues asegura la productividad de las tierras de Chao y Virú.

Hay que resaltar que con la paralización del proyecto Chavimochic, el Estado pierde anualmente más de mil millones de dólares.

Reactivación

Tras el compromiso asumido públicamente por el primer ministro Guido Bellido sobre la reactivación de la tercera etapa de Chavimochic, en la región solo esperan que se le dé celeridad, pues es el quinto Gobierno que dice que reactivará el proyecto, y los resultados no han sido favorables.

“Estamos en la condición de exigir la reactivación de las obras, no podemos permitir (que no destraben el PECH) si no sería una burla del Ejecutivo”, agregó.