El fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia por el caso del ‘Escuadrón de la muerte’, que ratificó la condena de 30 años de cárcel aplicada a siete policías por asesinatos extrajudiciales, empieza a generar debate.

Para el abogado penalista, Omar de Lama Dioses, la resolución emitida por el magistrado César San Martín Castro ocasionaría un conflicto jurídico respecto a lo resuelto sobre “la condena del absuelto”.

Tras aclarar que su posición es con respecto a la forma, más no del fondo del asunto, Lama Dioses recordó que fue una Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en segunda instancia, la que no condenó al grupo policial que lideraba el exalcalde de la ciudad, Elidio Espinoza Quispe, cuando este había sido absuelto en primera instancia, lo cual antes no se había dado.

“Estamos ante un juez legislador. Ahora lo que va a pasar es que las salas de apelaciones y las salas supremas van a llenarse de condenas, y habrá una sobrecarga, generando conflicto con los órganos de primera instancia”, indicó De Lama Dioses, quien pertenece al estudio De Lama, Espinoza & Bocanegra Consultora Legal.

Para Lama Dioses lo que se debió hacer es crear un tribunal especial para resolver esta figura de “la condena al absuelto”. “Están desfigurando las casaciones, si bien el juez interpreta las leyes, no puede ir más allá de lo que ya está establecido. Una casación no es un recurso de apelación”, dijo el abogado tras anunciar que el estudio legal al que pertenece presentará una iniciativa para aclarar toda esta situación y evitar más adelante conflictos legales.