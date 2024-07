La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha declarado procedente, hasta la fecha, ocho solicitudes para expedir el kit electoral de revocatoria en la región La Libertad.

Siete son contra autoridades municipales (alcaldes) y la octava alcanza al gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta.

Los promotores que tienen en sus manos los formatos correspondientes ya se encuentran recolectando las firmas de adherentes que les permitan someter a consulta popular a dichas autoridades. Sin embargo, esa no es una tarea sencilla y por lo general pocas veces se llega al objetivo.

Análisis

El director del Instituto Peruano de Comunicación Política, Richard Tapia Maldonado, sostiene que la mayoría de estos procesos de revocatoria no se completan con la etapa de consulta popular, debido a que los promotores no logran conseguir las firmas necesarias por parte de la ciudadanía. Desde su punto de vista, eso se debe a dos razones. “Primero, los promotores solo buscan visibilidad política y, segundo, porque no tienen los medios suficientes para liderar un proceso de esta envergadura”, manifestó el especialista.

No obstante, Richard Tapia dejó en claro que al referirse a “medios suficientes” no se refiere exactamente a recursos económicos, sino la capacidad de liderar y diseñar una estrategia que le permita recolectar las firmas necesarias para lograr llegar a la etapa de consulta popular.

“Si hay un ambiente de desazón, como creo es el caso de la región La Libertad, donde el gobernador no da la talla y está en el puesto 24 de 25 regiones en cuanto a ejecución presupuestal; entonces no necesitas tener enormes recursos económicos para poner un módulo en las principales plazas de las diferentes provincias para buscar las firmas, pero no se hace. Insisto, muchos promotores lo hacen por visibilidad política. Quieren decir: acá estoy, estoy vivo y les hacen el juego a las autoridades”, afirmó.

En marcha

Actualmente se busca firmas para revocar a los alcaldes de los distritos de Paiján, Richard Zavaleta Guarniz; de La Cuesta, Diego Rodríguez Hernández; y de Santiago de Cao, Felipe Cerna García.

También a los burgomaestres de Chao, Juan Soles Carbajal; de Víctor Larco, Enrique León Clement; de Sinsicap, Miguel Polo Reyes; y de Huaso, Roberto García Gómez.

Asimismo, se quiere revocar al burgomaestre de la provincia de Julcán, Tarsis Reyes Castillo, y a la alcaldesa de Ascope, María Cortijo Izquierdo.