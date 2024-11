Las organizaciones criminales que están sembrando el terror en la región La Libertad, continúan asestan brutales golpes desde diferentes flancos. Aunque resulte inaudito, uno de los lugares desde donde se digitan hechos delictivos es el establecimiento penitenciario de Trujillo.

Peligrosos internos se han dado maña para coordinar con sus cómplices en el exterior, a fin de seguir causando zozobra en la comunidad. Sin embargo, en un intento del Gobierno por tratar de neutralizarlos, en lo que va del año se han trasladado a 102 reos del penal El Milagro a otras cárceles de máxima seguridad.

Extorsión

Tras el trabajo de inteligencia que se realiza para detectar a los reos que vulneran las normas penitenciarias, se ha podido descubrir que los presos, desde el interior de sus celdas, planifican y dirigen extorsiones.

Según fuentes policiales, para hacer llegar sus órdenes aprovechan las visitas que reciben. También hacen uso de teléfonos celulares que ilegalmente llegan a sus manos.

Esto último fue evidenciado en las requisas inopinadas que se han realizado en la prisión, en donde no solo se hallaron esos dispositivos de comunicación, sino también droga, armas punzocortantes y libretas con números telefónicos y nombres, que, para la Policía, serían evidencia de que muchas de las extorsiones que se registran en Trujillo se digitan desde una fría prisión.

¿A dónde los llevan?

Ante esto, 102 internos, muchos de ellos supuestos cabecillas de organizaciones criminales, fueron trasladados a los penales de Challapalca, Ancón I, Cochamarca y Juliaca, todos considerados de máxima seguridad.

Según se ha informado los reclusos eran integrantes de las organizaciones criminales: “Los Malditos del Triunfo”, “Los Justicieros”, “Los Injertos Cibernéticos del Norte”, “Los Canallas de la Esperanza”, “Los Pulpos”, “La Jauría” y “Los Compadres”.

El gerente de Defensa Nacional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, sostiene que el grave problema que hay en el penal El Milagro es el hacinamiento, que dificulta un adecuado trabajo de control. Por tal motivo, el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, está gestionando, en coordinación con el Ministerio de Justicia, la posibilidad de construir un nuevo centro penitenciario en este departamento.

Altura

El funcionario comentó que se evalúan dos posibles escenarios para construir este nuevo penal. Una primera opción sería el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, mientras que el otro lugar está situado en Motil, en la jurisdicción de Otuzco.

El primer escenario está ubicado a 4.008 metros sobre el nivel del mar, mientras que el segundo tiene 2.939 m.s.n.m. En ambos casos, la idea es edificar la cárcel en altura.

Seguirán “lanchando”

Mientras ese tema se debate y se decide qué hacer, las autoridades han optado por realizar trabajos de inteligencia para detectar a los reclusos más avezados, así como a cabecillas de organizaciones criminales que delinquen desde sus celdas, para ser “lanchados” a otras prisiones.

Extraoficialmente, Correo ha tenido información que antes de finalizar el año se trasladará a otros 50 internos del penal El Milagro a otras cárceles.

Tentáculos

El coronel (r) Roger Torres Mendoza, exjefe de la Región Policial La Libertad, comentó que, si bien es cierto 102 internos de Trujillo fueron trasladados a otros establecimientos penitenciarios, eso no ha significado que la delincuencia haya disminuido.

“Al contrario, el hampa sigue en su máximo esplendor. No ha dado resultados las intervenciones en la cárcel. Desde mi punto de vista, el tema de los ‘lanchados’ (trasladados) solo afecta al delincuente individual como tal, pero no a la organización criminal a la que pertenece, ya que los tentáculos de las bandas delincuenciales están en todos lados. Esa estrategia de moverlos de penal no les afecta mucho”, sostuvo.

Largo plazo

En relación a la construcción de un nuevo penal en el ande de la región La Libertad, Roger Torres estimó que ese es un proyecto a largo plazo y lo que se necesita ahora son estrategias que puedan hacer frente a la delincuencia ahora mismo.

“Seamos sinceros, la construcción de un penal tardaría entre cuatro o cinco años solo en proyectos de inversión, estudios y decisiones políticas. Entonces, yo creo que en eso se perderá mucho tiempo y la delincuencia está desbordando”, enfatizó

Roger Torres propone que el penal El Milagro sea ampliado para poder albergar a más internos y reforzar el nivel de seguridad. “Esa es la acción más rápida que puede darse; mientras se va evaluando desde el Ejecutivo la edificación de un nuevo penal en La Libertad, tal como lo ha hecho el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Se necesita un penal en el país de gran envergadura. Creo que en el Perú se puede ir ya proyectado un penal similar”, acotó.